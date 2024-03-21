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Лунін може піти — у Реалі назвали трансферну вартість українця

21 березня 2024 10:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін може піти — у Реалі назвали трансферну вартість українця
Андрій Лунін під час тренування збірної України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін може змінити команду під час літнього міжсезоння. Одразу кілька клубів претендують на воротаря "бланкос".

"Реал" хоче залишити Луніна, проте сумнівається, що зуміє це зробити, повідомляє Okdiario.

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Нова важка травма Тібо Куртуа призвела до того, що Андрій Лунін залишиться основним голкіпером "Реала" як мінімум до кінця сезону. Українець виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги та впевнено захищає ворота мадридської команди.

Де продовжить кар'єру Лунін

Керівництво "Реала" готове запропонувати українському голкіперу новий контракт на покращених умовах. Згідно з чинною угодою, Лунін залишиться на "Сантьяго Бернабеу" до літа 2025 року.

Карло Анчелотті
Тренер "Реала" Карло Анчелотті спостерігає за грою команди. Фото: Reuters/Vincent West

Якщо Андрій не погодиться продовжити контракт із "Реалом", мадридський клуб може продати його вже під час найближчого трансферного вікна. У послугах Луніна зацікавлені німецька "Баварія", англійська "Манчестер Юнайтед" та інші команди. "Королівський клуб" хоче заробити на трансфері голкіпера щонайменше 15 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Лунін провів за "Реал" 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких пропустив 19 м'ячів. Андрій "провів на нуль" десять матчів.

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