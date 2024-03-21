Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба

Хаби Алонсо во время матча "Байера". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс сообщил, какие клубы работают над контрактом для Хаби Алонсо. Молодой тренер может уйти из "Байера" в конце сезона.

Наставник привлек внимание грандов европейского футбола, сообщил Хенесс в интервью NBC Sports.

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Мадридский "Реал", английский "Ливерпуль" и мюнхенская "Бавария" постараются пригласить Хаби Алонсо уже в ближайшее время. Успехи леверкузенского "Байера" привлекли внимание ведущих клубов континента к 42-летнему тренеру.

Хаби Алонсо во время матче "Байера". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Магия Хаби Алонсо

Во время активной футбольной карьеры испанец успел поиграть во всех трех командах, которые теперь хотят пригласить его в качестве главного тренера. Хаби Алонсо выиграл много трофеев, но всегда говорил, что годы выступлений за "Ливерпуль" навсегда останутся одним из самых ярких его воспоминаний.

Летом 2024 года "Бавария" и "Ливерпуль" останутся без тренеров, поскольку Томас Тухель и Юрген Клопп досрочно уйдут в отставку. Контракт Карло Анчелотти с мадридским "Реалом" рассчитан до лета 2026-го года, однако "королевский клуб" готов заменить итальянского ветерана молодым испанским специалистом.

Благодаря усилиям Хаби Алонсо "Байер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. "Фармацевты" могут впервые в своей истории выиграть Бундеслигу.

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