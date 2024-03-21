Шевченко экстренно прибыл в сборную Украины — известна причина

Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: УАФ

Президент Украинской Ассоциации футболу Андрей Шевченко навестил своих бывших подопечных накануне важного матча. Бывший главный тренер сборной Украины поговорил с футболистами национальной команды.

Шевченко побеседовал с игроками и наставником "сине-желтых", сообщает портал Новини.LIVE.

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Михаил Мудрик с партнерами по национальной команды. Фото: УАФ

Решающий поединок для Украины

Президент УАФ попытался разрядить обстановку в национальной команде. Он побеседовал с главным тренером "сине-желтых" Сергеем Ребровым, с которым когда-то выступал вместе еще в киевском "Динамо".

Визит Шевченко явно поднял настроение игрокам сборной Украины. Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Виктор Цыганков и другие футболисты улыбались легендарному спортсмену, как и Сергей Ребров, которого нечасто можно увидеть расслабленным.

Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: УАФ

Уже сегодня, 21 марта, сборная Украины сыграет на выезде с национальной командой Боснии и Герцеговины. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. Победитель этого противостояния сыграет с победителем пары Исландия — Израиль.

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