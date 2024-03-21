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Шевченко экстренно прибыл в сборную Украины — известна причина

21 марта 2024 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко экстренно прибыл в сборную Украины — известна причина
Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футболу Андрей Шевченко навестил своих бывших подопечных накануне важного матча. Бывший главный тренер сборной Украины поговорил с футболистами национальной команды. 

Шевченко побеседовал с игроками и наставником "сине-желтых", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Андрей Шевченко поддержал тренеров и футболистов сборной Украины за несколько часов до матча отбора на Евро-2024. "Сине-желтые" настраиваются на поединок с командой Боснии и Герцеговины. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик с партнерами по национальной команды. Фото: УАФ

Решающий поединок для Украины 

Президент УАФ попытался разрядить обстановку в национальной команде. Он побеседовал с главным тренером "сине-желтых" Сергеем Ребровым, с которым когда-то выступал вместе еще в киевском "Динамо". 

Визит Шевченко явно поднял настроение игрокам сборной Украины. Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Виктор Цыганков и другие футболисты улыбались легендарному спортсмену, как и Сергей Ребров, которого нечасто можно увидеть расслабленным. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: УАФ

Уже сегодня, 21 марта, сборная Украины сыграет на выезде с национальной командой Боснии и Герцеговины. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. Победитель этого противостояния сыграет с победителем пары Исландия — Израиль. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

Лунин может уйти — в "Реале" назвали трансферную стоимость украинца.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.

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Евро-2024
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