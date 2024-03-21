Шевченко экстренно прибыл в сборную Украины — известна причина
Президент Украинской Ассоциации футболу Андрей Шевченко навестил своих бывших подопечных накануне важного матча. Бывший главный тренер сборной Украины поговорил с футболистами национальной команды.
Шевченко побеседовал с игроками и наставником "сине-желтых", сообщает портал Новини.LIVE.
Андрей Шевченко поддержал тренеров и футболистов сборной Украины за несколько часов до матча отбора на Евро-2024. "Сине-желтые" настраиваются на поединок с командой Боснии и Герцеговины.
Решающий поединок для Украины
Президент УАФ попытался разрядить обстановку в национальной команде. Он побеседовал с главным тренером "сине-желтых" Сергеем Ребровым, с которым когда-то выступал вместе еще в киевском "Динамо".
Визит Шевченко явно поднял настроение игрокам сборной Украины. Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Виктор Цыганков и другие футболисты улыбались легендарному спортсмену, как и Сергей Ребров, которого нечасто можно увидеть расслабленным.
Уже сегодня, 21 марта, сборная Украины сыграет на выезде с национальной командой Боснии и Герцеговины. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. Победитель этого противостояния сыграет с победителем пары Исландия — Израиль.
Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.
Лунин может уйти — в "Реале" назвали трансферную стоимость украинца.
Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии.
"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.
"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.
Читайте Новини.LIVE!