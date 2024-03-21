Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченко екстрено прибув до збірної України — відома причина arrow

Шевченко екстрено прибув до збірної України — відома причина

21 березня 2024 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шевченко екстрено прибув до збірної України — відома причина
Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав своїх колишніх підопічних напередодні важливого матчу. Колишній головний тренер збірної України поговорив із футболістами національної команди.

Шевченко поговорив із гравцями та наставником "синьо-жовтих", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Андрій Шевченко підтримав тренерів та футболістів збірної України за кілька годин до матчу відбору на Євро-2024. "Синьо-жовті" налаштовуються на поєдинок із командою Боснії та Герцеговини.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик з партнерами з національної команди. Фото: УАФ

Вирішальний поєдинок для України

Президент УАФ спробував розрядити обстановку у національній команді. Він поговорив із головним тренером "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим, з яким колись виступав разом ще у київському "Динамо".

Візит Шевченка явно підняв настрій гравцям збірної України. Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Віктор Циганков та інші футболісти посміхалися легендарному спортсмену, як і Сергій Ребров, якого нечасто можна побачити розслабленим.

Віктор Циганков
Віктор Циганков у збірній України. Фото: УАФ

Вже сьогодні, 21 березня, збірна України зіграє на виїзді із національною командою Боснії та Герцеговини. Початок матчу запланований на 21:45 за київським часом. Переможець цього протистояння зіграє із переможцем пари Ісландія — Ізраїль.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо. 

Лунін може піти — у "Реалі" назвали трансферну вартість українця. 

Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Євро-2024
Андрій Шевченко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом