Шевченко екстрено прибув до збірної України — відома причина

Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Фото: УАФ

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав своїх колишніх підопічних напередодні важливого матчу. Колишній головний тренер збірної України поговорив із футболістами національної команди.

Шевченко поговорив із гравцями та наставником "синьо-жовтих", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Михайло Мудрик з партнерами з національної команди. Фото: УАФ

Вирішальний поєдинок для України

Президент УАФ спробував розрядити обстановку у національній команді. Він поговорив із головним тренером "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим, з яким колись виступав разом ще у київському "Динамо".

Візит Шевченка явно підняв настрій гравцям збірної України. Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Віктор Циганков та інші футболісти посміхалися легендарному спортсмену, як і Сергій Ребров, якого нечасто можна побачити розслабленим.

Віктор Циганков у збірній України. Фото: УАФ

Вже сьогодні, 21 березня, збірна України зіграє на виїзді із національною командою Боснії та Герцеговини. Початок матчу запланований на 21:45 за київським часом. Переможець цього протистояння зіграє із переможцем пари Ісландія — Ізраїль.

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