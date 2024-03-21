Сидорчук відверто поділився думкою про конкурента у збірній України

Сергій Сидорчук під час тренування. Фото: instagram.com/sydorchuksergii/

Півзахисник бельгійського "Вестерло" та збірної України Сергій Сидорчук прокоментував конкуренцію у національній команді. Досвідчений футболіст готовий виборювати місце в основному складі.

Сидорчук оцінив перспективи свого молодого візаві, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Володимир Бражко на тренуванні. Фото: УАФ

Порада конкуренту від Сидорчука

Колишній капітан "Динамо" не збирається поступатися комусь своє місце в заявці "синьо-жовтих". Головним конкурентом півзахисника "Вестерло" у збірній України є півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко.

Сидорчук вважає молодого гравця здібним футболістом, на якого чекає велике майбутнє. За словами ветерана, Бражко залишається скромною, спокійною та комунікабельною людиною, яка вміє слухати та цінує думку партнерів по команді.

"Головне для Володимира — уникнути травм. В іншому все в його руках. Це фактурний футболіст з гарною координацією. Бражка можна по-різному використати на полі. Конкуренція у збірній? Я не боюся цього. У команді чудова атмосфера, всі працюють заради спільної мети", — розповів Сидорчук.

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