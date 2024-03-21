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Сидорчук откровенно поделился мнением о конкуренте в сборной Украины

21 марта 2024 16:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сидорчук откровенно поделился мнением о конкуренте в сборной Украины
Сергей Сидорчук на тренировке. Фото: instagram.com/sydorchuksergii/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник бельгийского "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал конкуренцию в национальной команде. Опытный футболист готов бороться за место в основном составе.

Сидорчук оценил перспективы своего молодого визави, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна". 

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Владимир Бражко
Владимир Бражко на тренировке. Фото: УАФ

Совет конкуренту от Сидорчука 

Бывший капитан "Динамо" не собирается уступать кому-либо свое место в заявке "сине-желтых". Главным конкурентом полузащитника "Вестерло" в сборной Украины является полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко. 

Сидорчук считает молодого игрока способным футболистом, которого ждет большое будущее. По словам ветерана, Бражко остается скромным, спокойным и коммуникабельным человеком, который умеет слушать и ценит мнение партнеров по команде. 

"Главное для Владимира — избежать травм. В остальном все в его руках. Это фактурный футболист с хорошей координацией. Бражко можно по-разному использовать на поле. Конкуренция в сборной? Я не боюсь этого. В команде прекрасная атмосфера, все работают ради общей цели", — рассказал Сидорчук. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

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