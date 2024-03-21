Сидорчук откровенно поделился мнением о конкуренте в сборной Украины

Сергей Сидорчук на тренировке. Фото: instagram.com/sydorchuksergii/

Полузащитник бельгийского "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал конкуренцию в национальной команде. Опытный футболист готов бороться за место в основном составе.

Сидорчук оценил перспективы своего молодого визави, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Владимир Бражко на тренировке. Фото: УАФ

Совет конкуренту от Сидорчука

Бывший капитан "Динамо" не собирается уступать кому-либо свое место в заявке "сине-желтых". Главным конкурентом полузащитника "Вестерло" в сборной Украины является полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко.

Сидорчук считает молодого игрока способным футболистом, которого ждет большое будущее. По словам ветерана, Бражко остается скромным, спокойным и коммуникабельным человеком, который умеет слушать и ценит мнение партнеров по команде.

"Главное для Владимира — избежать травм. В остальном все в его руках. Это фактурный футболист с хорошей координацией. Бражко можно по-разному использовать на поле. Конкуренция в сборной? Я не боюсь этого. В команде прекрасная атмосфера, все работают ради общей цели", — рассказал Сидорчук.

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