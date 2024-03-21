Хабі Алонсо обирає нову команду — у списку три топклуби

Хабі Алонсо під час матчу "Баєра". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Почесний президент мюнхенської "Баварії" Улі Хенесс повідомив, які клуби працюють над контрактом для Хабі Алонсо. Молодий тренер може піти з "Баєра" наприкінці сезону.

Наставник привернув увагу грандів європейського футболу, повідомив Хенесс в інтерв'ю NBC Sports.

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Мадридський "Реал", англійський "Ліверпуль" та мюнхенська "Баварія" намагатимуться запросити Хабі Алонсо вже найближчим часом. Успіхи леверкузенського "Баєра" привернули увагу провідних клубів континенту до 42-річного тренера.

Хабі Алонсо під час матчу "Баєра". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Магія Хабі Алонсо

Під час активної футбольної кар'єри іспанець встиг пограти у всіх трьох командах, які тепер хочуть запросити його як головний тренер. Хабі Алонсо виграв багато трофеїв, але завжди говорив, що роки виступів за "Ліверпуль" назавжди залишаться одним із найяскравіших його спогадів.

Влітку 2024 року "Баварія" та "Ліверпуль" залишаться без тренерів, оскільки Томас Тухель та Юрген Клопп достроково підуть у відставку. Контракт Карло Анчелотті з мадридським "Реалом" розрахований до літа 2026 року, проте "королівський клуб" готовий замінити італійського ветерана молодим іспанським фахівцем.

Завдяки зусиллям Хабі Алонсо "Баєр" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. "Фармацевти" можуть уперше у своїй історії виграти Бундеслігу.

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