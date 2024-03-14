Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Черноморец отреагировал на побег тренера в США arrow

Черноморец отреагировал на побег тренера в США

14 марта 2024 12:57
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Черноморец отреагировал на побег тренера в США
Бывший тренер "Черноморца" Игорь Касьяненко. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Одесский "Черноморец" подтвердил побег тренера по физподготовке Игоря Касьяненко. Специалист не вернулся с командой после зимнего сбора в Турции.

Клуб в соцсетях опубликовал заявление, где сообщил детали побега.

Читайте также:

Клуб считает тренера предателем и хочет испортить его жизнь

По информации от "Черноморца", во время всех сборов тренер был с командой и провел полноценную подготовку. Однако он не появился в аэропорту Антальи, откуда команда вылетала в Кишинев.

По прибытии в Украину "Черноморец" сообщил Министерству молодежи и спорта о побеге тренера и предоставил в ведомство всю необходимую информацию об инциденте.

В клубе осудили действия своего бывшего работника, но добавили, что пытались вести с Касьяненко цивилизованный диалог, но тренер оказался непорядочным человеком.

Также в "Черноморце" отметили, что пытаются аннулировать тренерскую лицензию Касьяненко, чтобы его не принимали на работу.

"Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК "Черноморец" инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Обманувший клуб своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко пришел в "Черноморец" в начале 2022 года) не имеет право оставаться в футболе. Касьяненко на работе должны знать о его способности к предательству", — говорится в заявлении "Черноморца".

Касьяненко планировал вместе с семьей отправиться в Майами (США), чтобы осесть и строить дальнейшую жизнь именно там.

Напомним, Довбик летом переедет в АПЛ — "Жирона" заработает большие деньги. 

Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб.

Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

"ПСЖ" может заплатить за звезду "Ливерпуля" 140 млн евро.

Забарный впервые забил в АПЛ — видео гола, оценка за матч.

Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

футбол
побег
Черноморец
УПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше