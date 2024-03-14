Черноморец отреагировал на побег тренера в США

Бывший тренер "Черноморца" Игорь Касьяненко. Фото: Twitter

Одесский "Черноморец" подтвердил побег тренера по физподготовке Игоря Касьяненко. Специалист не вернулся с командой после зимнего сбора в Турции.

Клуб в соцсетях опубликовал заявление, где сообщил детали побега.

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По информации от "Черноморца", во время всех сборов тренер был с командой и провел полноценную подготовку. Однако он не появился в аэропорту Антальи, откуда команда вылетала в Кишинев.

По прибытии в Украину "Черноморец" сообщил Министерству молодежи и спорта о побеге тренера и предоставил в ведомство всю необходимую информацию об инциденте.

В клубе осудили действия своего бывшего работника, но добавили, что пытались вести с Касьяненко цивилизованный диалог, но тренер оказался непорядочным человеком.

Также в "Черноморце" отметили, что пытаются аннулировать тренерскую лицензию Касьяненко, чтобы его не принимали на работу.

"Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК "Черноморец" инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Обманувший клуб своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко пришел в "Черноморец" в начале 2022 года) не имеет право оставаться в футболе. Касьяненко на работе должны знать о его способности к предательству", — говорится в заявлении "Черноморца".

Касьяненко планировал вместе с семьей отправиться в Майами (США), чтобы осесть и строить дальнейшую жизнь именно там.

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