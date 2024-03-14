Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер одесского Черноморца не вернулся в Украину — что известно arrow

Тренер одесского Черноморца не вернулся в Украину — что известно

14 марта 2024 07:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер одесского Черноморца не вернулся в Украину — что известно
Бывший тренер "Черноморца" Игорь Касьяненко. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В одесском "Черноморце" не все члены персонала вернулись из тренировочного сбора в Турции. Речь идет об одном из ассистентов Романа Григорчука.

Об этом сообщил портал Sport.ua со ссылкой на источники в клубе.

Читайте также:
Игорь Касьяненко
Бывший тренер "Черноморца" Игорь Касьяненко. Фото: "Черноморец"

В "Черноморце" недосчитались тренеров

По информации источника, после турецкого сбора вместе с командой в Украину не вернулся тренер по физподготовке Игорь Касьяненко.

Специалист работал в "Черноморце" с начала 2022 года и пользовался доверием коллег до момента с побегом.

В январе Касьяненко отправился с командой в Турцию, а когда пришло время возвращаться, то он вместе с семьей отправился в Майами, США. В Штатах тренер планирует остаться на ПМЖ.

В клубе считают, что Касьяненко бросил на них тень и сейчас проводят расследование. При этом "Черноморец" воздерживается от комментариев по этому делу.

Отметим, что подобное в Украине происходит не впервые. Ранее после матча еврокубков из расположения женской команды криворожского "Кривбасса" сбежали SMM-специалист и фотограф.

Напомним, Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд. 

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

"Шахтер" подписал контракт с будущей звездой украинского футбола.

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

Одесса
побег
Черноморец
УПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше