Тренер одесского Черноморца не вернулся в Украину — что известно
В одесском "Черноморце" не все члены персонала вернулись из тренировочного сбора в Турции. Речь идет об одном из ассистентов Романа Григорчука.
Об этом сообщил портал Sport.ua со ссылкой на источники в клубе.
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По информации источника, после турецкого сбора вместе с командой в Украину не вернулся тренер по физподготовке Игорь Касьяненко.
Специалист работал в "Черноморце" с начала 2022 года и пользовался доверием коллег до момента с побегом.
В январе Касьяненко отправился с командой в Турцию, а когда пришло время возвращаться, то он вместе с семьей отправился в Майами, США. В Штатах тренер планирует остаться на ПМЖ.
В клубе считают, что Касьяненко бросил на них тень и сейчас проводят расследование. При этом "Черноморец" воздерживается от комментариев по этому делу.
Отметим, что подобное в Украине происходит не впервые. Ранее после матча еврокубков из расположения женской команды криворожского "Кривбасса" сбежали SMM-специалист и фотограф.
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