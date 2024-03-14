Тренер одесского Черноморца не вернулся в Украину — что известно

Бывший тренер "Черноморца" Игорь Касьяненко. Фото: Twitter

В одесском "Черноморце" не все члены персонала вернулись из тренировочного сбора в Турции. Речь идет об одном из ассистентов Романа Григорчука.

Об этом сообщил портал Sport.ua со ссылкой на источники в клубе.

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Бывший тренер "Черноморца" Игорь Касьяненко. Фото: "Черноморец"

В "Черноморце" недосчитались тренеров

По информации источника, после турецкого сбора вместе с командой в Украину не вернулся тренер по физподготовке Игорь Касьяненко.

Специалист работал в "Черноморце" с начала 2022 года и пользовался доверием коллег до момента с побегом.

В январе Касьяненко отправился с командой в Турцию, а когда пришло время возвращаться, то он вместе с семьей отправился в Майами, США. В Штатах тренер планирует остаться на ПМЖ.

В клубе считают, что Касьяненко бросил на них тень и сейчас проводят расследование. При этом "Черноморец" воздерживается от комментариев по этому делу.

Отметим, что подобное в Украине происходит не впервые. Ранее после матча еврокубков из расположения женской команды криворожского "Кривбасса" сбежали SMM-специалист и фотограф.

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