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Черноморец сможет проводить домашние матчи УПЛ со зрителями

13 марта 2024 22:42
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Черноморец сможет проводить домашние матчи УПЛ со зрителями
Черноморец принимает "Динамо". Фото: Тарас Филимонов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Футбольный клуб "Черноморец" сможет проводить домашние матчи Украинской Премьер-лиги в присутствии болельщиков на стадионе. Соответствующее разрешение "моряки" получили от Одесской военной администрации.

Об этом одесситы написали в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

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"Это все мы ждали очень долго. Но мы понимаем, что положительные эмоции не должны подменять собой большую ответственность, возложенную на все подразделения клуба", — написали в клубе.

Зрители придут на "Верес"

Таким образом, зрители смогут посетить ближайший домашний матч "Черноморца" в 21-м туре чемпионата Украины против "Вереса", который состоится в воскресенье и начнется в 15:30 по киевскому времени.

"Уже скоро мы расскажем вам, где и как вы сможете приобрести билеты на игру 21-го тура лиги против НК "Верес", которая состоится в воскресенье 17 марта", — обещают "черно-синие".

Ожидается, что на стадион будет допущено 2000 зрителей, а укрытие будет в паркинге стадиона.

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Черноморец
УПЛ
Верес
болельщики

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