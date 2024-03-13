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Чорноморець зможе проводити домашні матчі УПЛ з глядачами

13 березня 2024 22:42
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Чорноморець зможе проводити домашні матчі УПЛ з глядачами
Чорноморець приймає Динамо. Фото: Тарас Філімонов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Футбольний клуб "Чорноморець" зможе проводити домашні матчі Української Прем'єр-ліги за присутності вболівальників на стадіоні. Відповідний дозвіл "моряки" отримали від Одеської військової адміністрації.

Про це одесити написали у свої соцмережах, передає Новини.LIVE.

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"На це всі ми чекали дуже довго. Але ми розуміємо, що позитивні емоції не повинні підмінювати собою велику відповідальність, яка покладена на всі підрозділи клубу", — написали у клубі. 

Глядачі прийдуть на "Верес"

Таким чином глядачі зможуть відвідати найближчий домашній матч "Чорноморця" у 21-му турі чемпіонату України проти "Вереса", який відбудеться у неділю і розпочнеться о 15:30 за київським часом.

"Вже скоро ми розкажемо вам, де і як ви зможете придбати квитки на гру 21-го туру ліги проти НК "Верес", яка відбудеться в неділю 17 березня", — обіцяють "чорно-сині".

Очікується, що на стадіон допустять 2000 глядачів, а укриття буде в паркінгу стадіону.

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Чорноморець
УПЛ
Верес
вболівальники

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