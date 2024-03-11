Український клуб може бойкотувати матчі Прем'єр-ліги — в чому причина

Футболісти "Зорі" перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Футболістам київського "Динамо" можуть автоматично зарахувати три очки за наступний матч української Прем'єр-ліги. Це станеться, якщо суперник столичної команди бойкотує поєдинок.

Гравці луганської "Зорі" можуть не вийти на матч із "Динамо", повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Ігор Бурбас.

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У 21 турі УПЛ київське "Динамо" прийме "Зоря". Футболісти луганської команди можуть не вийти на поле За твердженням Бурбаса, ця принципова позиція команди. Є причина, через яку "Зоря" готова бойкотувати важливе протистояння.

Футболісти святкують гол. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Вимога гравців "Зорі"

За словами Бурбаса, футболістам луганської команди вже кілька місяців не сплачують зарплату. Гравці "Зорі" не вірять обіцянкам керівництва клубу та готові відмовитися від виходу на поле, якщо не будуть закриті борги із зарплати.

Проте начальник луганської команди Ігор Гузь спростував цю новину. Він заявив, що в команді немає "й ніколи не було" заборгованості із зарплати. Гузь не знає, звідки Бурбас взяв цю інформацію.

За підсумками 20 турів УПЛ "Зоря" посідає 12 місце у турнірній таблиці. Луганська команда має три матчі в запасі.

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