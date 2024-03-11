Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український клуб може бойкотувати матчі Прем'єр-ліги — в чому причина arrow

Український клуб може бойкотувати матчі Прем'єр-ліги — в чому причина

11 березня 2024 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український клуб може бойкотувати матчі Прем'єр-ліги — в чому причина
Футболісти "Зорі" перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболістам київського "Динамо" можуть автоматично зарахувати три очки за наступний матч української Прем'єр-ліги. Це станеться, якщо суперник столичної команди бойкотує поєдинок.

Гравці луганської "Зорі" можуть не вийти на матч із "Динамо", повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

У 21 турі УПЛ київське "Динамо" прийме "Зоря". Футболісти луганської команди можуть не вийти на поле За твердженням Бурбаса, ця принципова позиція команди. Є причина, через яку "Зоря" готова бойкотувати важливе протистояння.

Зоря Луганськ
Футболісти святкують гол. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Вимога гравців "Зорі"

За словами Бурбаса, футболістам луганської команди вже кілька місяців не сплачують зарплату. Гравці "Зорі" не вірять обіцянкам керівництва клубу та готові відмовитися від виходу на поле, якщо не будуть закриті борги із зарплати.

Проте начальник луганської команди Ігор Гузь спростував цю новину. Він заявив, що в команді немає "й ніколи не було" заборгованості із зарплати. Гузь не знає, звідки Бурбас взяв цю інформацію.

За підсумками 20 турів УПЛ "Зоря" посідає 12 місце у турнірній таблиці. Луганська команда має три матчі в запасі.

Нагадаємо, голкіпер Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" заради трансферу до топклубу.

Колишній тренер "Шахтаря" може очолити відомий український клуб.

Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола розповів, чи є у нього конфлікт із Де Брюйне. 

Тенісистка Еліна Світоліна поскаржилася на травму та втому.

Дані Алвес скоїв самогубство у в'язниці — фейк чи правда.

скандал
спорт
футбол
УПЛ
Заря Луганськ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування