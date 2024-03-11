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Украинский клуб может бойкотировать матчи Премьер-лиги — в чем причина

11 марта 2024 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский клуб может бойкотировать матчи Премьер-лиги — в чем причина
Футболисты "Зари" перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболистам киевского "Динамо" могут автоматически засчитать три очка за следующий матч украинской Премьер-лиги. Это произойдет, если соперник столичной команды бойкотирует поединок. 

Игроки луганской "Зари" могут не выйти на матч с "Динамо", сообщил в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас. 

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В 21 туре УПЛ киевское "Динамо" примет "Заря". Футболисты луганской команды могут не выйти на поле. Согласно утверждению Бурбаса, эта принципиальная позиция команды. Есть причина, из-за которой "Заря" готова бойкотировать важное противостояние. 

Заря Луганск
Футболисты празднуют гол. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Требование игроков "Зари" 

По словам Бурбаса, футболистам луганской команды уже несколько месяцев не выплачивают зарплату. Игроки "Зари" не верят обещаниям руководства клуба и готовы отказаться от выхода на поле, если не будут закрыты долги по зарплате. 

Однако начальник луганской команды Игорь Гузь опроверг эту новость. Он заявил, что в команде нет "и никогда не было" задолженности по зарплате. Гузь не знает, откуда Бурбас взял эту информацию. 

По итогам 20 туров УПЛ "Заря" занимает 12 место в турнирной таблице. У луганской команды есть три матча в запасе. 

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скандал
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футбол
УПЛ
Заря Луганск

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