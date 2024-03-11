Украинский клуб может бойкотировать матчи Премьер-лиги — в чем причина

Футболисты "Зари" перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Футболистам киевского "Динамо" могут автоматически засчитать три очка за следующий матч украинской Премьер-лиги. Это произойдет, если соперник столичной команды бойкотирует поединок.

Игроки луганской "Зари" могут не выйти на матч с "Динамо", сообщил в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

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В 21 туре УПЛ киевское "Динамо" примет "Заря". Футболисты луганской команды могут не выйти на поле. Согласно утверждению Бурбаса, эта принципиальная позиция команды. Есть причина, из-за которой "Заря" готова бойкотировать важное противостояние.

Футболисты празднуют гол. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Требование игроков "Зари"

По словам Бурбаса, футболистам луганской команды уже несколько месяцев не выплачивают зарплату. Игроки "Зари" не верят обещаниям руководства клуба и готовы отказаться от выхода на поле, если не будут закрыты долги по зарплате.

Однако начальник луганской команды Игорь Гузь опроверг эту новость. Он заявил, что в команде нет "и никогда не было" задолженности по зарплате. Гузь не знает, откуда Бурбас взял эту информацию.

По итогам 20 туров УПЛ "Заря" занимает 12 место в турнирной таблице. У луганской команды есть три матча в запасе.

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