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Игрок Динамо отказался переходить в две испанские команды

10 марта 2024 19:43
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Агабекян Карен
редактор
Игрок Динамо отказался переходить в две испанские команды
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футболист киевского "Динамо" Владимир Шепелев мог переехать играть в Испанию. Им интересовались клубы Сегунды.

Интерес перешел в предложения, от которого футболист отказался, передает "Футбол 24".

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Владимир Шепелев. Фото: "Динамо"

Кому отказал Шепелев

По информации источника, посредники предлагали украинским полузащитникам испанским "Леганесу" и "Овьедо".

Лидер Сегунды "Леганес" и 7-я команда лиги "Овьедо" планировали подписать одессита в случае повышения в классе. У "Леганеса" на это очень большие шансы.

У Шепелева летом 2024 года должен был завершиться контракт с "Динамо" и он мог перейти свободным агентом.

Однако футболист отказался от перехода, поскольку оба клуба не играют в Лиге чемпионов. Затем он продлил контракт с киевским "Динамо" до 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Шепелев в основном используется как игрок ротации. Владимир во всех турнирах провел 14 матчей, где забил один мяч. 26-летний футболист оценивается статистическим порталом "Трансфермаркт" в 2 млн долларов.

Напомним, ранее Цыганков отметился ассистом за "Жирону" и травмировался перед матчами сборной Украины.

Милевский рассказал, где бы играл Мудрик в легендарном "Челси" Моуриньо.

Бригада "Азов" вручила донецкому "Шахтеру" специальную награду.

Главный тренер "Валенсии" расхвалил игру Романа Яремчука.

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Владимир Шепелев

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