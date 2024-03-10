Игрок Динамо отказался переходить в две испанские команды
Футболист киевского "Динамо" Владимир Шепелев мог переехать играть в Испанию. Им интересовались клубы Сегунды.
Интерес перешел в предложения, от которого футболист отказался, передает "Футбол 24".
Кому отказал Шепелев
По информации источника, посредники предлагали украинским полузащитникам испанским "Леганесу" и "Овьедо".
Лидер Сегунды "Леганес" и 7-я команда лиги "Овьедо" планировали подписать одессита в случае повышения в классе. У "Леганеса" на это очень большие шансы.
У Шепелева летом 2024 года должен был завершиться контракт с "Динамо" и он мог перейти свободным агентом.
Однако футболист отказался от перехода, поскольку оба клуба не играют в Лиге чемпионов. Затем он продлил контракт с киевским "Динамо" до 31 декабря 2025 года.
В текущем сезоне Шепелев в основном используется как игрок ротации. Владимир во всех турнирах провел 14 матчей, где забил один мяч. 26-летний футболист оценивается статистическим порталом "Трансфермаркт" в 2 млн долларов.
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