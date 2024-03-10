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Гравець Динамо відмовився переходити до двох іспанських команд

10 березня 2024 19:43
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Агабекян Карен
редактор
Гравець Динамо відмовився переходити до двох іспанських команд
Гравці київського "Динамо" Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футболіст київського "Динамо" Володимир Шепелєв міг переїхати грати до Іспанії. Ним цікавилися клуби Сегунди.

Інтерес перейшов у пропозиції, від яких футболіст відмовився, передає "Футбол 24".

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Володимир Шепелєв. Фото: "Динамо"

Кому відмовив Шепелєв

За інформацією джерела, посередники пропонували українського півзахисника іспанським "Леганесу" та "Ов'єдо".

Лідер Сегунди "Леганес" та 7-ма команда ліги "Ов'єдо" планували підписати одесита у разі підвищення в класі. У "Леганеса" на це дуже великі шанси.

У Шепелєва влітку 2024 року мав завершитися контракт із "Динамо" і він міг перейти вільним агентом.

Однак футболіст відмовився від переходу, оскільки обидва клуби не грають у Лізі чемпіонів. Потім він продовжив контракт із київським "Динамо" до 31 грудня 2025 року.

У поточному сезоні Шепелєв переважно використовується як гравець ротації. Володимир у всіх турнірах провів 14 матчів, де забив один м'яч. 26-річний футболіст оцінюється статистичним порталом "Трансфермаркт" у 2 млн доларів.

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Динамо
Футбол трансфери
Володимир Шепелєв

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