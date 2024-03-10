Гравець Динамо відмовився переходити до двох іспанських команд
Футболіст київського "Динамо" Володимир Шепелєв міг переїхати грати до Іспанії. Ним цікавилися клуби Сегунди.
Інтерес перейшов у пропозиції, від яких футболіст відмовився, передає "Футбол 24".
Кому відмовив Шепелєв
За інформацією джерела, посередники пропонували українського півзахисника іспанським "Леганесу" та "Ов'єдо".
Лідер Сегунди "Леганес" та 7-ма команда ліги "Ов'єдо" планували підписати одесита у разі підвищення в класі. У "Леганеса" на це дуже великі шанси.
У Шепелєва влітку 2024 року мав завершитися контракт із "Динамо" і він міг перейти вільним агентом.
Однак футболіст відмовився від переходу, оскільки обидва клуби не грають у Лізі чемпіонів. Потім він продовжив контракт із київським "Динамо" до 31 грудня 2025 року.
У поточному сезоні Шепелєв переважно використовується як гравець ротації. Володимир у всіх турнірах провів 14 матчів, де забив один м'яч. 26-річний футболіст оцінюється статистичним порталом "Трансфермаркт" у 2 млн доларів.
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