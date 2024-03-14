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Тренер одеського Чорноморця не повернувся до України — що відомо

14 березня 2024 07:25
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Агабекян Карен
редактор
Тренер одеського Чорноморця не повернувся до України — що відомо
Колишній тренер "Чорноморця" Ігор Касьяненко. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В одеському "Чорноморці" не всі члени персоналу повернулися із тренувального збору в Туреччині. Йдеться про одного з помічників Романа Григорчука.

Про це повідомив портал Sport.ua із посиланням на джерела у клубі.

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Колишній тренер "Чорноморця" Ігор Касьяненко. Фото: "Чорноморець"

У "Чорноморці" недорахувалися тренерів

За інформацією джерела, після турецького збору разом із командою в Україну не повернувся тренер із фізпідготовки Ігор Касьяненко.

Спеціаліст працював у "Чорноморці" з початку 2022 року та користувався довірою колег до моменту з втечею.

У січні Касьяненко вирушив із командою до Туреччини, а коли настав час повертатися, то він разом із сім'єю вирушив до Майамі, США. У Штатах тренер планує залишитися на ПМП.

У клубі вважають, що Касьяненко кинув на них тінь і наразі проводять розслідування. При цьому "Чорноморець" утримується від коментарів у цій справі.

Зазначимо, що таке в Україні відбувається не вперше. Раніше після матчу єврокубків із розташування жіночої команди криворізького "Кривбасу" втекли SMM-фахівець та фотограф.

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Одеса
втеча
Чорноморець
УПЛ

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