Чорноморець відреагував на втечу тренера в США

Колишній тренер "Чорноморця" Ігор Касьяненко. Фото: Twitter

Одеський "Чорноморець" підтвердив втечу тренера з фізпідготовки Ігоря Касьяненка. Спеціаліст не повернувся з командою після зимових зборів у Туреччині.

Клуб в соцмережах опублікував заяву, де повідомив деталі втечі.

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За інформацією від "Чорноморця", під час всіх зборів тренер був з командою та провів повноцінну підготовку. Однак він не з’явився в аеропорту Антальї, звідки команда вилітала до Кишинева.

Після прибуття в Україну "Чорноморець" повідомив Міністерству молоді та спорту про втечу тренера й надав у відомство всю необхідну інформацію щодо інциденту.

У клубі засудили дії свого колишнього працівника, але додали, що намагалися вести з Касьяненко цивілізований діалог, але тренер виявився непорядною людиною.

Також у "Чорноморці" зазначили, що намагаються анулювати тренерську ліцензію Касьяненка, щоб його не брали на роботу.

"Проте клуб може вплинути на подальшу кар'єру втікача. Керівництво ФК "Чорноморець" ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії. Той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди (Касьяненко прийшов в "Чорноморець" на початку 2022 року) не має права залишатися у футболі. Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, мають знати про його хист до зради", — йдеться в заяві "Чорноморця".

Касьяненко планував разом із сім’єю відправитись у Маямі (США), щоб осісти й будувати подальше життя саме там.

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