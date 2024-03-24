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Ливерпуль исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака

24 марта 2024 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Ливерпуль исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака
Свен-Йоран Эрикссон в объятиях одного из игроков своей команды. Фото: "Ливерпуль"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Английский "Ливерпуль" и нидерландский "Аякс" из Амстердама сыграли товарищеский матч. В нем выступили легенды обоих клубов.

Матч ознаменовался возвращением на тренерский мостик легендарного шведского тренера Свена-Йорана Эрикссона, сообщил портал Новини.LIVE.

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Английский клуб в прошедшем матче реализовал мечту Эрикссона, который переживает последнюю стадию рака. Швед является болельщиком клуба и всегда хотел его тренировать.

Товарищеский матч легенд "Ливерпуля" и "Аякса" на "Энфилде" завершился победой хозяев со счетом 4:2.

"Ливерпуль" — "Аякс" — 4:2

Голы: Виньяль, 54, Cиссе, 74, Эль-Жар, 80 — Боэрригтер, 2, Мусампа, 43

Эрикссон ранее тренировал сборные Англии и Мексики, "Бенфику", "Рому", "Фиорентину", "Сампдорию", "Лацио", "Манчестер Сити", "Лестер" и ряд других команд.

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футбол
рак
Ливерпуль
АПЛ

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