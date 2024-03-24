Ливерпуль исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака
Английский "Ливерпуль" и нидерландский "Аякс" из Амстердама сыграли товарищеский матч. В нем выступили легенды обоих клубов.
Матч ознаменовался возвращением на тренерский мостик легендарного шведского тренера Свена-Йорана Эрикссона, сообщил портал Новини.LIVE.
Ливерпуль подарил мечту Эрикссону
Английский клуб в прошедшем матче реализовал мечту Эрикссона, который переживает последнюю стадию рака. Швед является болельщиком клуба и всегда хотел его тренировать.
Товарищеский матч легенд "Ливерпуля" и "Аякса" на "Энфилде" завершился победой хозяев со счетом 4:2.
A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY— Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024
"Ливерпуль" — "Аякс" — 4:2
Голы: Виньяль, 54, Cиссе, 74, Эль-Жар, 80 — Боэрригтер, 2, Мусампа, 43
Эрикссон ранее тренировал сборные Англии и Мексики, "Бенфику", "Рому", "Фиорентину", "Сампдорию", "Лацио", "Манчестер Сити", "Лестер" и ряд других команд.
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