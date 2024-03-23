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Костюк снялась с турнира в Майами непосредственно в день матча

23 марта 2024 07:23
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Агабекян Карен
редактор
Костюк снялась с турнира в Майами непосредственно в день матча
Марта Костюк не сыграет на турнире в Майами. Фото: instagram.com/martakostyuk/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение не стартовать на турнире серии WTA 1000 в Майами, США. Киевлянка должна была стартовать со второго круга.

Причиной для такого решения стала болезнь, сообщил портал БТУ.

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Марта Костюк снялась с турнира в Майами
Марта Костюк снялась с турнира в Майами. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Костюк снялась с тысячника в Майами

Как стало известно, Костюк заболела и по этой причине снялась с турнира.

Во втором круге Марта должна была сыграть против нидерландки Аранчи Рус. Вместо Марты на турнире будет играть "лаки лузер" из Франции Осеан Додан.

По словам Костюк, ее болезнь была вызвана тем, что она провела много матчей в сезоне и сильно устала, ослабив иммунитет.

"Я провела уже очень большое количество матчей, и я очень устала. Особенно это видно по тому, что я заболела очередной раз в этом году. Сейчас мне просто хочется отдохнуть, поехать домой и набраться сил на грунтовый сезон", — сказала Марта.

Костюк отметила, что сейчас у нее третий день высокая температура, которую сложно сбить, и сильные боли в теле.

В текущем сезоне Костюк пропустила уже второй турнир серии WTA 1000 из-за болезни. В феврале она не смогла выступить в Дохе, Катар.

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Теннис
Марта Костюк
украинские теннисисты
Майами (WTA)

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