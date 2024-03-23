Костюк снялась с турнира в Майами непосредственно в день матча

Марта Костюк не сыграет на турнире в Майами. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение не стартовать на турнире серии WTA 1000 в Майами, США. Киевлянка должна была стартовать со второго круга.

Причиной для такого решения стала болезнь, сообщил портал БТУ.

Читайте также:

Марта Костюк снялась с турнира в Майами. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Костюк снялась с тысячника в Майами

Как стало известно, Костюк заболела и по этой причине снялась с турнира.

Во втором круге Марта должна была сыграть против нидерландки Аранчи Рус. Вместо Марты на турнире будет играть "лаки лузер" из Франции Осеан Додан.

По словам Костюк, ее болезнь была вызвана тем, что она провела много матчей в сезоне и сильно устала, ослабив иммунитет.

"Я провела уже очень большое количество матчей, и я очень устала. Особенно это видно по тому, что я заболела очередной раз в этом году. Сейчас мне просто хочется отдохнуть, поехать домой и набраться сил на грунтовый сезон", — сказала Марта.

Костюк отметила, что сейчас у нее третий день высокая температура, которую сложно сбить, и сильные боли в теле.

В текущем сезоне Костюк пропустила уже второй турнир серии WTA 1000 из-за болезни. В феврале она не смогла выступить в Дохе, Катар.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии.

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.