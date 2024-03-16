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Костюк проиграла в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе — видео

16 марта 2024 07:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Костюк проиграла в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе — видео
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) сыграли первый полуфинальный матч. Украинская теннисистка Марта Костюк встретилась с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Украинка уступила, взяв всего три гейма, сообщил портал Новини.LIVE.

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Впервые теннисистки встречались на Открытом чемпионате Франции в 2021-м году. Тогда Свентек также легко победила в двух сетах.

В Индиан-Уэллсе матч продлился 1 час 5 минут, за которые Костюк подала два эйса и сделала четыре двойные ошибки.

Свентек в отличие от украинки эйсов не подавала, двойных ошибок не делала и реализовала пять из шести брейк-пойнтов.

Отметим, что во втором сете Костюк позвала на корт врача из-за повреждения левой ноги, но матч продолжила.

За выход в полуфинал Индиан-Уэллса украинка заработала 325 тысяч долларов и 390 очков в рейтинг, которые поднимут ее с 31-го на 26-ю позицию.

Для Костюк прошедший полуфинал был первым в карьере на турнирах серии WTA 1000.

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Теннис
Ига Свентек
Марта Костюк
украинские теннисисты
Индиан-Уэллс (WTA)

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