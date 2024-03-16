Костюк програла у півфіналі турніру в Індіан-Уеллсі
На турнірі WTA 1000 в Індіан-Уеллсі (США) зіграли півфінальні матчі. Українська тенісистка Марта Костюк зустрілася із першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.
Українка поступилася, взявши лише три гейми, повідомив портал Новини.LIVE.
Іга Свьонтек — Марта Костюк — 6:2, 6:1
Вперше тенісистки зустрічалися на Відкритому чемпіонаті Франції у 2021 році. Тоді Свьонтек також легко перемогла у двох сетах.
В Індіан-Уеллсі матч тривав 1 годину 5 хвилин, за які Костюк подала два ейси і зробила чотири подвійні помилки.
Свьонтек на відміну від українки ейсів не подавала, подвійних помилок не робила і реалізувала п'ять із шести брейк-пойнтів.
Зазначимо, що у другому сеті Костюк покликала на корт лікаря через пошкодження лівої ноги, але матч продовжила.
За вихід до півфіналу Індіан-Уеллса українка заробила 325 тисяч доларів та 390 очок у рейтинг, які піднімуть її з 31-го на 26-ту позицію.
Для Костюк півфінал був першим у кар'єрі на турнірах серії WTA 1000.
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