Костюк назвала одну из причин, по которой не живет в Украине

Марта Костюк на корте. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о войне в своей родной стране. Спортсменка давно живет за границей, но регулярно бывает в Киеве.

Костюк считает, что мир должен продолжать оказывать помощь Украине, сообщает ASAP Text.

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Марта Костюк обыграла Анастасию Потапову и впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира серии WTA 1000. После тяжелого поединка украинка ответила на вопросы о том, что пережили ее соотечественники за последние два года.

Марта Костюк во время матча. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Что Костюк сказала об украинцах

Спортсменка подтвердила, что многим ее соотечественникам до сих пор тяжело и страшно жить дома, поскольку Россия не прекращает бомбардировки территории Украины. Костюк давно живет за границей, но часто бывает на родине и понимает, как сильно изматывает людей противостояние с оккупантами.

Костюк заверила, что делает все возможное, чтобы помочь своей стране и ее жителям. Но Марту не покидает ощущение, что она может и должна делать больше.

"Это просто больно переживать. Просто надеюсь, что мы сможем усвоить урок, чтобы такого больше никогда не повторилось. И надеюсь, мы сможем получить больше помощи от всего мира", — рассказала Марта Костюк.

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