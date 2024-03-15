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Костюк назвала одну из причин, по которой не живет в Украине

15 марта 2024 12:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Костюк назвала одну из причин, по которой не живет в Украине
Марта Костюк на корте. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о войне в своей родной стране. Спортсменка давно живет за границей, но регулярно бывает в Киеве. 

Костюк считает, что мир должен продолжать оказывать помощь Украине, сообщает ASAP Text

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Марта Костюк обыграла Анастасию Потапову и впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира серии WTA 1000. После тяжелого поединка украинка ответила на вопросы о том, что пережили ее соотечественники за последние два года. 

Марта Костюк
Марта Костюк во время матча. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Что Костюк сказала об украинцах

Спортсменка подтвердила, что многим ее соотечественникам до сих пор тяжело и страшно жить дома, поскольку Россия не прекращает бомбардировки территории Украины. Костюк давно живет за границей, но часто бывает на родине и понимает, как сильно изматывает людей противостояние с оккупантами. 

Костюк заверила, что делает все возможное, чтобы помочь своей стране и ее жителям. Но Марту не покидает ощущение, что она может и должна делать больше. 

"Это просто больно переживать. Просто надеюсь, что мы сможем усвоить урок, чтобы такого больше никогда не повторилось. И надеюсь, мы сможем получить больше помощи от всего мира", — рассказала Марта Костюк. 

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