Костюк назвала одну із причин, через яку не живе в Україні

Марта Костюк на корті. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася думкою про війну у своїй рідній країні. Спортсменка давно живе за кордоном, але регулярно буває у Києві.

Костюк вважає, що світ має продовжувати надавати допомогу Україні, повідомляє ASAP Text.

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Марта Костюк обіграла Анастасію Потапову та вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії WTA 1000. Після важкого поєдинку українка відповіла на запитання про те, що пережили її співвітчизники за останні два роки.

Марта Костюк під час матчу. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Що Костюк сказала про українців

Спортсменка підтвердила, що багатьом її співвітчизникам досі важко та страшно жити вдома, оскільки Росія не припиняє бомбардування території України. Костюк давно живе за кордоном, але часто буває на батьківщині та розуміє, як сильно виснажує людей протистояння з окупантами.

Костюк запевнила, що робить все можливе, щоб допомогти своїй країні та її мешканцям. Але Марту не залишає відчуття, що вона може і має робити більше.

"Це просто боляче переживати. Просто сподіваюся, що ми зможемо засвоїти урок, щоб такого більше ніколи не повторилося. І сподіваюся, ми зможемо отримати більше допомоги від усього світу", — розповіла Марта Костюк.

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