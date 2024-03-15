Як Костюк пробилася до історичного півфіналу — відео, коментар, з ким зіграє

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis

В американському Індіан-Уеллсі пройшли чвертьфінальні матчі турніру WTA 1000. В одному з них зіграла українка Марта Костюк.

Українка спромоглася перемогти "нейтральну росіянку" Анастасію Потапову, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Марта Костюк — Анастасія Потапова — 6:0, 7:5

Раніше тенісистки двічі зустрічалися одна з одною і завжди перемагала росіянка. При цьому Потапова був набагато досвідченішою. Зараз, коли Костюк 21 рік, вона вийшла на дуже гарну форму.

У першому сеті Марта за 23 хвилини оформила "бублик" для суперниці.

У другому сеті Костюк вела 3:0, але потім Потапова змогла вирівняти хід протистояння. За рахунку 5:3 Марта подавала на матч, але не втримала перевагу і дозволила зробити партію складнішою.

Перемога стала для Костюк історичною, оскільки вона вперше зіграє у півфіналі турніру WTA 1000. Раніше з українок до цієї стадії доходили лише Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.

У півфіналі Костюк зіграє проти першої ракетки світу Іги Свьонтек. Полячка у чвертьфіналі після відмови перемогла датчанку Каролін Возняцькі. Колишня лідерка світового рейтингу відмовилася продовжувати матч через травму пальця.

Раніше Костюк грала зі Свьонтек у 2021-му році на турнірі "Ролан Гаррос". Українка у тому матчі поступилася.

Коментар Костюк після матчу

За словами Костюк, матч був складним, як і суперниця, яка боролася до останнього. При цьому Марта визнала, що у другому сеті зіграла трохи пасивно.

"Я намагалася триматися до кінця. Думаю, що до кінця почала грати трохи пасивно, чекала... Вона почала робити багато невимушених помилок на початку другої партії, тому було нелегко, коли вона почала повертатися до матчу. 6:0, 3:0 — це, мабуть, найгірший рахунок у світі (сміється), але дякую глядачам за підтримку.

Що відчуваєте, очікуючи на свій перший півфінал турніру WTA 1000? Я не знаю, ще не відчуваю, що це реально. Якби хтось сказав нам (дивиться на команду) 2-3 тижні тому, що я буду тут у півфіналі, я б не повірила насправді", — сказала Костюк під час флешінтерв'ю.

Нагадаємо, Довбик влітку переїде в АПЛ — "Жирона" заробить великі гроші.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб.

"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця.

Агент Судакова розповів про трансфер гравця.

Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

Андрій Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.