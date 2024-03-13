Костюк тріумфально вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в США

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis

На турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Уеллсі стартували матчі четвертого кола. В одному з них зіграла українка Марта Костюк.

Суперницею українки стала досвідчена росіянка Анастасія Павлюченкова, повідомляє портал Новини.LIVE.

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2024-го року тенісистки до цього матчу двічі зустрічалися. У Досі після відмови українки росіянка автоматично пройшла до наступного кола турніру. 2 березня у Сан-Дієго Марта взяла реванш і перемогла росіянку у трьох сетах.

Марта Костюк — Анастасія Павлюченкова — 6:4, 6:1

Матч тривав 1 годину 19 хвилин, протягом яких Костюк навиліт не подавала, зробила три подвійні помилки та реалізувала 5 із 8 брейків.

Павлюченкова подала два ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок і використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

На стадії чвертьфіналів Костюк зіграє із ще однією росіянкою. Марті протистоятиме Анастасія Потапова, яка раніше двічі її обігрувала.

Для кар'єри Костюк цей матч став історичним, оскільки вона вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000.

Слова Костюк після матчу

Після гри Костюк в інтерв'ю на корті розповіла, що змогла використати свої сильні сторони, що дозволило виграти набагато легше ніж тиждень тому на турнірі у Сан-Дієго.

"У першому сеті багато не клеїлося, було багато проблем. Це швидше за все було пов'язано з ментальним настроєм. Минулий тиждень був дуже важким, з холодною погодою та важкими м'ячами.

Але сьогодні я змогла краще використати свої сильні сторони. Я рада, що змогла показати свій найкращий теніс і вийти до чвертьфіналу", — сказала Костюк.

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