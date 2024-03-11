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Матч відщепенців — збірна Росії знайшла суперника для товариського матчу

11 березня 2024 16:58
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Агабекян Карен
редактор
Матч відщепенців — збірна Росії знайшла суперника для товариського матчу
Збірна Росії з футболу. Фото: сайт збірної РФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Національна команда Росії, яку через війну в Україні відсторонили від усіх міжнародних турнірів, проведе черговий товариський матч. Цього разу з командою Білорусі, яку також відсторонено УЄФА.

Про проведення матчів повідомила пресслужба збірної Росії з футболу.

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Як стало відомо, товариський матч відбудеться у червні 2024 року. Найімовірнішим місцем проведення є Мінськ.

Відомо, що спочатку Росія 21 березня зіграє проти національної збірної Сербії, яка стане першим суперником Росії з Європи після 24 лютого 2022 року.

25 березня проти команди Росії зіграє збірна Парагваю.

Останній матч росіяни зіграли проти Куби у листопаді 2023 року.

Після того як УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від міжнародних змагань, вони грають товариські матчі або проти політичних союзників, або за велику винагороду. Раніше лише завдяки громадському резонансу вдалося скасувати матч Росії проти Боснії та Герцеговини.

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