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​​​​​​​Матч отщепенцев — сборная России нашла соперника для товарищеского матча

11 марта 2024 16:58
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Матч отщепенцев — сборная России нашла соперника для товарищеского матча
Сборная России по футболу. Фото: сайт сборной РФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Национальная команда России, которую из-за войны в Украине отстранили от всех международных турниров, проведет очередной товарищеский матч. На этот раз с командой Беларуси, которая также отстранена УЕФА.

О проведении матчей сообщила пресс-служба сборной России по футболу.

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Как стало известно, товарищеский матч состоится в июне 2024 года. Наиболее вероятным местом проведения является Минск.

Известно, что сначала Россия 21 марта сыграет против национальной сборной Сербии, которая станет первым соперником РФ из Европы после 24 февраля 2022 года.

25 марта против команды России сыграет сборная Парагвая.

Последний матч россияне сыграли против Кубы в ноябре 2023 года.

После того как УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных соревнований, они играют товарищеские матчи либо против политических союзников, либо за большое вознаграждение. Ранее лишь благодаря общественному резонансу удалось отменить матч России против Боснии и Герцеговины.

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб. 

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне. 

Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость. 

Кто возглавит "Барселону" — главный претендент встретился с Гвардиолой.

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футбол
УЕФА
Сборная России по футболу
Сборная Беларуси по футболу

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