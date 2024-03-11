​​​​​​​Матч отщепенцев — сборная России нашла соперника для товарищеского матча

Сборная России по футболу. Фото: сайт сборной РФ

Национальная команда России, которую из-за войны в Украине отстранили от всех международных турниров, проведет очередной товарищеский матч. На этот раз с командой Беларуси, которая также отстранена УЕФА.

О проведении матчей сообщила пресс-служба сборной России по футболу.

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Как стало известно, товарищеский матч состоится в июне 2024 года. Наиболее вероятным местом проведения является Минск.

Известно, что сначала Россия 21 марта сыграет против национальной сборной Сербии, которая станет первым соперником РФ из Европы после 24 февраля 2022 года.

25 марта против команды России сыграет сборная Парагвая.

Последний матч россияне сыграли против Кубы в ноябре 2023 года.

После того как УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных соревнований, они играют товарищеские матчи либо против политических союзников, либо за большое вознаграждение. Ранее лишь благодаря общественному резонансу удалось отменить матч России против Боснии и Герцеговины.

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