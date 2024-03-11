В России оценили возможность вернуться в мировой спорт

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото: instagram.com/teamrussia/

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал последствия санкционного давления на спорт. Он пессимистически настроен по поводу возвращения местных клубов и сборных в международные турниры.

Дюков рассказал о диалоге РФС с УЕФА, сообщают российские СМИ.

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С первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину международные спортивные союзы отстранили атлетов, которые представляют Россию, от участия в турнирах по своей эгидой. Фактически российский спорт оказался изолирован. Несмотря на попытки официальной Москвы повлиять на ситуацию, санкционное давление на российский спорт продолжает усиливаться.

Глава РФС Александр Дюков. Фото: instagram.com/teamrussia/

Снимут ли санкции с российского спорта

Президент РФС Дюков рассказал, что санкции действительно мешают развитию российского спорта, который регрессирует без участия в международных турнирах. Москва продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА, однако аргументы россиян не действуют на глав этих союзов.

В России считают "двойными стандартами" то, что местным командам, в отличие от израильских, запрещают выступать на международных турнирах. Дюков пытался убедить в этом президентов УЕФА и ФИФА, но они не прислушались к главе РФС.

"Санкционное давление постепенно усиливается и в экономике, и в спорте. И сейчас вряд ли стоит ждать каких-то положительных изменений. Мы надеемся на лучшее, однако ситуация остается прежней", — рассказал Дюков.

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