Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В России оценили возможность вернуться в мировой спорт arrow

В России оценили возможность вернуться в мировой спорт

11 марта 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В России оценили возможность вернуться в мировой спорт
Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото: instagram.com/teamrussia/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал последствия санкционного давления на спорт. Он пессимистически настроен по поводу возвращения местных клубов и сборных в международные турниры. 

Дюков рассказал о диалоге РФС с УЕФА, сообщают российские СМИ. 

Читайте также:

С первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину международные спортивные союзы отстранили атлетов, которые представляют Россию, от участия в турнирах по своей эгидой. Фактически российский спорт оказался изолирован. Несмотря на попытки официальной Москвы повлиять на ситуацию, санкционное давление на российский спорт продолжает усиливаться. 

Александр Дюков
Глава РФС Александр Дюков. Фото: instagram.com/teamrussia/

Снимут ли санкции с российского спорта 

Президент РФС Дюков рассказал, что санкции действительно мешают развитию российского спорта, который регрессирует без участия в международных турнирах. Москва продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА, однако аргументы россиян не действуют на глав этих союзов. 

В России считают "двойными стандартами" то, что местным командам, в отличие от израильских, запрещают выступать на международных турнирах. Дюков пытался убедить в этом президентов УЕФА и ФИФА, но они не прислушались к главе РФС. 

"Санкционное давление постепенно усиливается и в экономике, и в спорте. И сейчас вряд ли стоит ждать каких-то положительных изменений. Мы надеемся на лучшее, однако ситуация остается прежней", — рассказал Дюков. 

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб. 

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне. 

Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость. 

Дани Алвес совершил самоубийство в тюрьме — фейк или правда.

санкции против России
спорт
футбол
россияне
Сборная России по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса