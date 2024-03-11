У Росії оцінили можливість повернутися у світовий спорт

Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін. Фото: instagram.com/teamrussia/

Президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков прокоментував наслідки тиску санкцій на спорт. Він песимістично налаштований з приводу повернення місцевих клубів та збірних до міжнародних турнірів.

Дюков розповів про діалог РФС з УЄФА, повідомляють російські ЗМІ.

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З перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну міжнародні спортивні спілки усунули атлетів, які представляють Росію, від участі у турнірах за своєю егідою. Фактично російський спорт виявився ізольованим. Попри спроби офіційної Москви вплинути на ситуацію, тиск санкцій на російський спорт продовжує посилюватися.

Голова РФС Олександр Дюков. Фото: instagram.com/teamrussia/

Чи знімуть санкції з російського спорту

Президент РФС Дюков розповів, що санкції справді заважають розвитку російського спорту, який регресує без участі у міжнародних турнірах. Москва продовжує переговори з ФІФА та УЄФА, проте аргументи росіян не діють на голів цих спілок.

У Росії вважають "подвійними стандартами" те, що місцевим командам, на відміну від ізраїльських, забороняють виступати на міжнародних турнірах. Дюков намагався переконати у цьому президентів УЄФА та ФІФА, але вони не прислухалися до голови РФС.

"Санкційний тиск поступово посилюється і в економіці, і в спорті. І зараз навряд чи варто чекати на якісь позитивні зміни. Ми сподіваємося на краще, проте ситуація залишається незмінною", — розповів Дюков.

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