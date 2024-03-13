Костюк триумфально вышла в четвертьфинал престижного турнира в США
На турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе стартовали матчи четвертого круга. В одном из них сыграла украинка Марта Костюк.
Соперницей украинки стала опытная россиянка Анастасия Павлюченкова, сообщил портал Новини.LIVE.
В 2024-м году теннисистки до этого матча дважды встречались. В Дохе после отказа украинки россиянка автоматически прошла в следующий круг турнира. 2 марта в Сан-Диего марта взяла реванш и победила россиянку в трех сетах.
Марта Костюк — Анастасия Павлюченкова — 6:4, 6:1
Прошедший матч длился 1 час 19 минут, в течение которых Костюк навылет не подавала, сделала три двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейков.
Павлюченковой подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.
На стадии четвертьфиналов Костюк сыграет с еще одной россиянкой. Марте будет противостоять Анастасия Потапова, которая ранее дважды ее обыгрывала.
Для карьеры Костюк прошедший матч стал историческим, поскольку она впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000.
Слова Костюк после матча
После игры Костюк в интервью на корте рассказала, что смогла использовать свои сильные стороны, что позволило выиграть намного легче чем неделю ранее на турнире в Сан-Диего.
"В первом сете многое не клеилось, было много проблем. Это скорее всего было связано с ментальным настроем. Прошлая неделя была очень тяжелой, с холодной погодой и тяжелыми мячами.
Но сегодня я смогла лучше использовать свои сильные стороны. Я рада, что смогла показать свой лучший теннис и выйти в четвертьфинал", — сказала Костюк.
Напомним, Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.
Биатлонистка Джима установила новый рекорд.
Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.
"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.
Матч отщепенцев — сборная России нашла соперника для товарищеского матча.
Читайте Новини.LIVE!