Костюк триумфально вышла в четвертьфинал престижного турнира в США

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis

На турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе стартовали матчи четвертого круга. В одном из них сыграла украинка Марта Костюк.

Соперницей украинки стала опытная россиянка Анастасия Павлюченкова, сообщил портал Новини.LIVE.

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В 2024-м году теннисистки до этого матча дважды встречались. В Дохе после отказа украинки россиянка автоматически прошла в следующий круг турнира. 2 марта в Сан-Диего марта взяла реванш и победила россиянку в трех сетах.

Марта Костюк — Анастасия Павлюченкова — 6:4, 6:1

Прошедший матч длился 1 час 19 минут, в течение которых Костюк навылет не подавала, сделала три двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейков.

Павлюченковой подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

На стадии четвертьфиналов Костюк сыграет с еще одной россиянкой. Марте будет противостоять Анастасия Потапова, которая ранее дважды ее обыгрывала.

Для карьеры Костюк прошедший матч стал историческим, поскольку она впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000.

Слова Костюк после матча

После игры Костюк в интервью на корте рассказала, что смогла использовать свои сильные стороны, что позволило выиграть намного легче чем неделю ранее на турнире в Сан-Диего.

"В первом сете многое не клеилось, было много проблем. Это скорее всего было связано с ментальным настроем. Прошлая неделя была очень тяжелой, с холодной погодой и тяжелыми мячами.

Но сегодня я смогла лучше использовать свои сильные стороны. Я рада, что смогла показать свой лучший теннис и выйти в четвертьфинал", — сказала Костюк.

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