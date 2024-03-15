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Как Костюк пробилась в исторический полуфинал — видео, комментарий, с кем сыграет

15 марта 2024 07:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Как Костюк пробилась в исторический полуфинал — видео, комментарий, с кем сыграет
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В американском Индиан-Уэллсе прошли четвертьфинальные матчи турнира WTA 1000. В одном из них сыграла украинка Марта Костюк.

Украинка смогла победить "нейтральную россиянку" Анастасию Потапову, передает портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Анастасия Потапова — 6:0, 7:5

Ранее теннисистки дважды встречались друг с другом и всегда побеждала россиянка. При этом Потапова был намного опытнее. Сейчас же, когда Костюк 21 год, она вышла на очень хорошую форму.

В первом сете Марта за 23 минуты оформила "баранку" для соперницы.

Во втором Сете Костюк вела 3:0, но затем Потапова смогла выровнять ход противостояния. При счете 5:3 Марта подавала на матч, но не удержала преимущество и позволила сделать партию сложнее.

Победа стала для Костюк исторической, поскольку она впервые сыграет в полуфинале турнира WTA 1000. Ранее из украинок до этой стадии доходили лишь Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

В полуфинале Костюк сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Полячка в четвертьфинале после отказа победила датчанку Каролин Возняцки. Бывшая лидер мирового рейтинга отказалась продолжать матч из-за травмы пальца.

Ранее Костюк играла со Свентек в 2021-м году на турнире "Ролан Гаррос". Украинка в том матче уступила.

Комментарий Костюк после матча

По словам Костюк, матч был сложным, как и соперница, которая боролась до последнего. При этом Марта признала, что во втором сете сыграла немного пассивно.

"Я старалась держаться до конца. Думаю, что к концу стала играть немного пассивно, ждала... Она начала делать много невынужденных ошибок в начале второй партии, поэтому было нелегко, когда она начала возвращаться в матч. 6:0, 3:0 — это, пожалуй, худший счет в мире (смеется). Но благодарю зрителей за поддержку.

Что чувствуете, ожидая свой первый полуфинал турнира WTA 1000? Я не знаю, все еще не чувствую, что это реально. Если бы кто-то сказал нам (смотрит на команду) 2-3 недели назад, что я буду здесь в полуфинале, я бы не поверила на самом деле", — сказала Костюк во время флеш-интервью.

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Теннис
Ига Свентек
Марта Костюк
украинские теннисисты
Индиан-Уэллс (WTA)

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