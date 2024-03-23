Костюк знялася з турніру в Маямі безпосередньо у день матчу

Марта Костюк не зіграє на турнірі у Маямі. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Українська тенісистка Марта Костюк вирішила не стартувати на турнірі серії WTA 1000 у Маямі, США. Киянка мала стартувати з другого кола.

Причиною такого рішення стала хвороба, повідомив портал БТУ.

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Як стало відомо, Костюк захворіла і через це знялася з турніру.

У другому колі Марта мала зіграти проти нідерландки Аранчі Рус. Замість Марти на турнірі гратиме "лаки лузер" із Франції Осеан Додан.

За словами Костюк, її хвороба була викликана тим, що вона провела багато матчів у сезоні та сильно втомилася, послабивши імунітет.

"Я провела вже дуже велику кількість матчів, і я дуже втомилася. Особливо це видно з того, що я захворіла вкотре цього року. Зараз мені просто хочеться відпочити, поїхати додому і набратися сил на ґрунтовий сезон", — сказала Марта.

Костюк зазначила, що зараз у неї третій день висока температура, яку складно збити, і сильні болі в тілі.

Цього сезону Костюк пропустила вже другий турнір серії WTA 1000 через хворобу. У лютому вона не змогла виступити в Досі, Катар.

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