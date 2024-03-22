Украинский футбольный клуб подписал близнеца Аквамена
Клуб Второй лиги Украины ЮКСА подписал контракт с "близнецом" голливудской звезды Джейсона Момоа. Новичка даже представили как Аквамена.
О последнем трансфере клуб сообщил в соцсетях.
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ЮКСА сообщила о переходе бразильского полузащитника Сантьяго Мендонсы Росиан Фернандо. 24-летний игрок стал последним трансфером клуба в зимнее трансферное окно.
Контракт футболиста с украинским клубом рассчитан до лета 2027 года. В новой команде он будет играть под 88-м номером.
Бразильский новичок является воспитанником "Гремио". При этом он выступал в молодежных командах "Атлетико Минейро" и "Форталезы". В Европе игрок представлял "Австрию Лустену".
Последним клубом "Аквамена" был бразильский "Униао Фредерикенсе".
В Клубе также сообщили, что трансфером они обязаны бразильскому агенту Пабло Буэно, который постоянно привозит футболистов из Бразилии в Украину.
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