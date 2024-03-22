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Украинский футбольный клуб подписал близнеца Аквамена

22 марта 2024 20:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинский футбольный клуб подписал близнеца Аквамена
Новичок ЮКСА Сантьяго Мендонса Росиан Фернанду. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Клуб Второй лиги Украины ЮКСА подписал контракт с "близнецом" голливудской звезды Джейсона Момоа. Новичка даже представили как Аквамена.

О последнем трансфере клуб сообщил в соцсетях.

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A post shared by ФК ЮКСА (@fc.ucsa)

В Украине прибавилось ярких игроков

ЮКСА сообщила о переходе бразильского полузащитника Сантьяго Мендонсы Росиан Фернандо. 24-летний игрок стал последним трансфером клуба в зимнее трансферное окно.

Контракт футболиста с украинским клубом рассчитан до лета 2027 года. В новой команде он будет играть под 88-м номером.

Бразильский новичок является воспитанником "Гремио". При этом он выступал в молодежных командах "Атлетико Минейро" и "Форталезы". В Европе игрок представлял "Австрию Лустену".

Последним клубом "Аквамена" был бразильский "Униао Фредерикенсе".

В Клубе также сообщили, что трансфером они обязаны бразильскому агенту Пабло Буэно, который постоянно привозит футболистов из Бразилии в Украину.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.

футбол
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"Аквамен"
ЮКСА

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