Український футбольний клуб підписав близнюка Аквамена

Новачок ЮКСА Сантьяго Мендонса Росіан Фернанду. Фото: скриншот

Клуб Другої ліги України ЮКСА підписав контракт із "близнюком" голлівудської зірки Джейсона Момоа. Новачка навіть представили як Аквамена.

Про останній трансфер клуб повідомив у соцмережах.

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ЮКСА повідомила про перехід бразильського півзахисника Сантьяго Мендонси Росіан Фернандо. 24-річний гравець став останнім трансфером клубу у зимове трансферне вікно.

Контракт футболіста з українським клубом розрахований до літа 2027 року. У новій команді він гратиме під 88-м номером.

Бразильський новачок є вихованцем "Греміо". При цьому він виступав у молодіжних командах "Атлетіко Мінейро" та "Форталези". У Європі гравець представляв "Австрію Лустену".

Останнім клубом "Аквамена" був бразильський "Уніао Фредерікенсе".

У Клубі також повідомили, що трансфером вони завдячують бразильському агенту Пабло Буено, який постійно привозить футболістів із Бразилії до України.

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