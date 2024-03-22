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Український футбольний клуб підписав близнюка Аквамена

22 березня 2024 20:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Український футбольний клуб підписав близнюка Аквамена
Новачок ЮКСА Сантьяго Мендонса Росіан Фернанду. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Клуб Другої ліги України ЮКСА підписав контракт із "близнюком" голлівудської зірки Джейсона Момоа. Новачка навіть представили як Аквамена.

Про останній трансфер клуб повідомив у соцмережах.

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A post shared by ФК ЮКСА (@fc.ucsa)

В Україні побільшало яскравих гравців

ЮКСА повідомила про перехід бразильського півзахисника Сантьяго Мендонси Росіан Фернандо. 24-річний гравець став останнім трансфером клубу у зимове трансферне вікно.

Контракт футболіста з українським клубом розрахований до літа 2027 року. У новій команді він гратиме під 88-м номером.

Бразильський новачок є вихованцем "Греміо". При цьому він виступав у молодіжних командах "Атлетіко Мінейро" та "Форталези". У Європі гравець представляв "Австрію Лустену".

Останнім клубом "Аквамена" був бразильський "Уніао Фредерікенсе".

У Клубі також повідомили, що трансфером вони завдячують бразильському агенту Пабло Буено, який постійно привозить футболістів із Бразилії до України.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо. 

Хабі Алонсо обирає нову команду — у списку три топклуби. 

Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

футбол
Футбол трансфери
"Аквамен"
ЮКСА

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