Помер відомий український тренер, який після окупації Криму працював з окупантами

Померлий Сергій Шевченко. Фото: Херсонська обласна асоціація футболу

На окупованих територіях України помер відомий український тренер Сергій Шевченко. Людині, яка допомагала окупантам, було 66 років.

Помер Шевченко 23 березня, повідомила Херсонська обласна асоціація футболу.

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Помер Шевченко, який був відомим помічником окупантів

За інформацією джерела, Шевченко 4 березня відсвяткував день народження, а 5-го був госпіталізований в одну із клінік.

Наразі відомо, що причиною смерті став інфаркт нирки.

Шевченко був відомий як тренер на Херсонщині та в Криму. Він працював з "Кристалом" Херсон, "Меліоратором" Каховка, "Таврією" Сімферополь" та ФК "Севастополь".

З 2014 року після окупації Криму він співпрацював з окупантами й два роки керував фейковим клубом ТСК "Таврія". Після цього поїхав в Росію, де працював у ФК "Сахалін".

Останні роки обіймав посаду директора та тренера фейкового клубу "Фрегат", який росіяни створили на базі херсонського "Кристалу".

Після того як Шевченко почав співпрацювати з росіянами, 2023 року його позбавили всіх українських нагород та звань.

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