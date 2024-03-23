Умер известный украинский тренер, работавший с оккупантами после оккупации Крыма

Умерший Сергей Шевченко. Фото: Херсонская областная ассоциация футбола

На оккупированных территориях Украины скончался известный украинский тренер Сергей Шевченко. Человеку, который помогал оккупантам, было 66 лет.

Умер Шевченко 23 марта, сообщила Херсонская областная ассоциация футбола.

Читайте также:

Сообщение Херсонской областной ассоциации футбола о смерти Сергея Шевченко. Фото: скриншот

Умер Шевченко, известный помощник оккупантов

По информации источника, Шевченко 4 марта отпраздновал день рождения, а 5-го был госпитализирован в одну из клиник.

Известно, что причиной смерти стал инфаркт почки.

Шевченко был известен как тренер в Херсонской области и в Крыму. Он работал с "Кристаллом" Херсон, "Мелиоратором" Каховка, "Таврией" Симферополь" и ФК "Севастополь".

С 2014 года после оккупации Крыма он сотрудничал с оккупантами и два года руководил фейковым клубом ТСК "Таврия". После этого уехал в Россию, где работал в ФК "Сахалин".

Последние годы занимал должность директора и тренера фейкового клуба "Фрегат", созданный россиянами на базе херсонского "Кристала".

После того как Шевченко начал сотрудничать с россиянами, в 2023 году его лишили всех украинских наград и званий.

Напомним, Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Марта Костюк снялась с турнира в Майами непосредственно в день матча.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Украинский футбольный клуб подписал близнеца Аквамена.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.