Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин шокировал руководство Реала выбором нового агента — в клубе недовольны arrow

Лунин шокировал руководство Реала выбором нового агента — в клубе недовольны

24 марта 2024 09:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунин шокировал руководство Реала выбором нового агента — в клубе недовольны
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Положение украинского футболиста мадридского "Реала" Андрея Лунина ухудшилось. Это может быть связано с новым агентом вратаря.

По информации издания DefensaCentral, президенту клуба Флорентино Пересу не нравится, что Лунин начал сотрудничать с Жорже Мендешем.

Читайте также:
Андрей Лунин
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina

"Реал" может не договориться с Луниным

По информации источника, у клуба сложились плохие отношения с Мендешем с момента, когда тот работал с Криштиану Ролалду и Марко Асенсио. У этого агента репутация как у человека, который значительно улучшает условия контрактов своих игроков, но часто идет в конфронтацию с клубами.

В "Реале" также не могут простить переход Асенсио в "ПСЖ" из-под их носа.

Ранее дела Лунина вел его отец, но после окончания контракта Андрей начал работать с Мендешем. Сейчас в "Реала" только у Лунина контракт с этим агентом.

Лунин в текущем сезоне провел за "Реал" 23 матча, где пропустил 19 мячей и в десяти играх оставил ворота неприступными.

Напомним, "Ливерпуль" исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака.

На турнире в Майами Калинина сенсационно выбила вторую ракетку мира Соболенко.

Умер известный украинский тренер, работавший с оккупантами после аннексии Крыма.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ