Лунин шокировал руководство Реала выбором нового агента — в клубе недовольны

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/realmadrid/

Положение украинского футболиста мадридского "Реала" Андрея Лунина ухудшилось. Это может быть связано с новым агентом вратаря.

По информации издания DefensaCentral, президенту клуба Флорентино Пересу не нравится, что Лунин начал сотрудничать с Жорже Мендешем.

Читайте также:

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina

"Реал" может не договориться с Луниным

По информации источника, у клуба сложились плохие отношения с Мендешем с момента, когда тот работал с Криштиану Ролалду и Марко Асенсио. У этого агента репутация как у человека, который значительно улучшает условия контрактов своих игроков, но часто идет в конфронтацию с клубами.

В "Реале" также не могут простить переход Асенсио в "ПСЖ" из-под их носа.

Ранее дела Лунина вел его отец, но после окончания контракта Андрей начал работать с Мендешем. Сейчас в "Реала" только у Лунина контракт с этим агентом.

Лунин в текущем сезоне провел за "Реал" 23 матча, где пропустил 19 мячей и в десяти играх оставил ворота неприступными.

Напомним, "Ливерпуль" исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака.

На турнире в Майами Калинина сенсационно выбила вторую ракетку мира Соболенко.

Умер известный украинский тренер, работавший с оккупантами после аннексии Крыма.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.