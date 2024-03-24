На турнире в Майами Калинина сенсационно выбила вторую ракетку мира Соболенко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина. Фото: j48tennis.net

На турнире серии WTA 1000 в Майами начались матчи третьего круга. На этой стадии Украину представила Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, а Элина Свитолина играла перенесенный матч второго раунда.

Из украинской тройки осталась на турнире только Калинина, к которой был самый неблагосклонный жребий, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ангелина Калинина — Арина Соболенко — 6:4, 1:6, 6:1

Калинину в третьем круге жребий свел со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Украинка впервые встречалась с Соболенко и оказалась неудобной для соперницы. Ангелина выиграла первый сет, разгромно проиграла второй, но в третьем также не оставила шансов белоруске.

Для Калининой эта победа стала самой рейтинговой в карьере. Ранее она не побеждала теннисисток, которые настолько высоко находятся в рейтинге.

Соболенко настолько была раздосадована поражением, что разбила после матча свою ракетку.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина. Фото: j48tennis.net

После матча Калинина рассказала, что матч с Соболенко был очень сложным и она все время чувствовала напряжение.

"Я очень рада сегодняшней игре на этом корте. Спасибо за вашу поддержку, это означает много для меня. Встречаться с топ-игроками на больших аренах всегда трудно. Однако я рада, что смогла одержать победу в своем первом матче на турнире, особенно после отыгранного матчбола против Каролин Возняцки.

Сегодня было невероятно сложно, я чувствовала напряжение. Но мне удалось преодолеть трудности, и я немного горжусь собой. После второго сета я не говорила себе ничего особенного, просто пошла переодеться. Моя цель была ясна — вернуться к игре. Во второй партии я упустила много шансов, и моя соперница стала более агрессивной. Но в третьем сете я тоже решила стать агрессивнее, и мне это удалось", — отметила Калинина.

Как выступили Свитолина и Ястремская

Из-за дождей в Майами часть матчей второго круга играли в тот же день, что и третьего. Украинка Свитолина проиграла бывшей первой ракетке мира из Японии Наоми Осаке со счетом 2:6, 6:7.

Девушки проводили свой седьмой матч и в четвертый раз выиграла японка.

Ястремская в третьем круге ожидаемо проиграла девятой ракетке мира Марие Саккари из Греции со сетом 5:7, 4:6.

Для Даяны это был первый матч в третьем круге турнира в Майами и первая игра с Саккари.

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