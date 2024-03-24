На турнірі у Маямі Калініна сенсаційно вибила другу ракетку світу Соболенко

Українська тенісистка Ангеліна Калініна. Фото: j48tennis.net

На турнірі серії WTA 1000 у Маямі розпочалися матчі третього кола. На цій стадії Україну представила Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, а Еліна Світоліна грала перенесений матч другого раунду.

З української трійки залишилася на турнірі лише Калініна, до якої був найнеприхильніший жереб, повідомив портал Новини.LIVE.

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Калініну у третьому колі жереб звів із другою ракеткою світу Аріною Соболенко з Білорусі.

Українка вперше зустрічалася із Соболенко і виявилася незручною для суперниці. Ангеліна виграла перший сет, розгромно програла другий, але у третьому також не залишила шансів білорусці.

Для Калініної ця перемога стала найрейтинговішою в кар'єрі. Раніше вона не перемагала тенісисток, які настільки високо перебувають у переліку кращих гравців.

Цікаво, що Соболенко настільки сильно була роздратована поразкою, що розбила після матчу свою ракетку.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна. Фото: j48tennis.net

Після матчу Калініна розповіла, що матч із Соболенко був дуже складним і вона весь час відчувала напругу.

"Я дуже рада сьогоднішній грі на цьому корті. Дякую за вашу підтримку, це означає багато для мене. Зустрічатися з топгравцями на великих аренах завжди важко. Проте я рада, що змогла здобути перемогу у своєму першому матчі на турнірі, особливо після відіграного матчболу проти Каролін Возняцкі.

Сьогодні було неймовірно складно, я відчувала напругу. Але мені вдалося подолати труднощі, і я трохи пишаюся собою. Після другого сету я не казала собі нічого особливого, просто пішла переодягнутися. Моя мета була ясна – повернутися до гри. У другій партії я втратила багато шансів, і моя суперниця стала агресивнішою. Але в третьому сеті я теж вирішила стати агресивнішою, і мені це вдалося", — зазначила Калініна.

Як виступили Світоліна та Ястремська

Через дощі у Маямі частину матчів другого кола грали того ж дня, що й третього. Українка Світоліна програла колишній першій ракетці світу з Японії Наомі Осаці з рахунком 2:6, 6:7.

Дівчата проводили свій сьомий матч і вчетверте виграла японка.

Ястремська у третьому колі очікувано програла дев'ятій ракетці світу Маріє Саккарі з Греції із сетом 5:7, 4:6.

Для Даяни це був перший матч у третьому колі турніру в Майамі та перша гра з Саккарі.

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