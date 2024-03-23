Руководство и главный тренер Реала сделали важный вывод о Лунине
После второй тяжелой травмы бельгийского вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа за текущий сезон, новые шансы появились у украинца Андрея Лунина. Для голкипера готовят новый контракт.
Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
⚪️🇺🇦 Real Madrid’s board and Ancelotti with his staff both believe Andriy Lunin has still huge potential as he could develop even more in the next years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2024
That’s why Real have prepared new deal proposal and will insist to extend his contract , as revealed. ⤵️ https://t.co/EaFjW2QcHs
Анчелотти видит перспективы в Лунине
По информации источника, руководство клуба и главный тренер Карло Анчелотти совершенно иначе смотрят на Лунина после второй травмы Куртуа. В украинце сейчас видят огромный потенциал, который можно сильно развить в течение следующих 2-3 сезонов.
Поэтому "Реал" готовит улучшенное предложение Лунину по новому контракту. Текущий договор вратаря завершится летом 2025 года и клуб уже работает над предложением.
Ранее сообщалось, что Лунину предложат зарплату в размере 3 млн евро за сезон. Однако из-за травмы Куртуа и интереса клубов из АПЛ, им придется предложить больше. В Англии "Ньюкасл" и "Арсенал" готовы платить по 6 млн евро в год.
Лунин в текущем сезоне в 23 матчах пропустил 19 голов и еще 10 игр отыграл на "ноль".
Напомним, Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.
Марта Костюк снялась с турнира в Майами непосредственно в день матча.
Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.
Украинский футбольный клуб подписал близнеца Аквамена.
Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.
Читайте Новини.LIVE!