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Руководство и главный тренер Реала сделали важный вывод о Лунине

23 марта 2024 10:35
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Агабекян Карен
редактор
Руководство и главный тренер Реала сделали важный вывод о Лунине
Главный тренер маридского "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После второй тяжелой травмы бельгийского вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа за текущий сезон, новые шансы появились у украинца Андрея Лунина. Для голкипера готовят новый контракт.

Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

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По информации источника, руководство клуба и главный тренер Карло Анчелотти совершенно иначе смотрят на Лунина после второй травмы Куртуа. В украинце сейчас видят огромный потенциал, который можно сильно развить в течение следующих 2-3 сезонов.

Поэтому "Реал" готовит улучшенное предложение Лунину по новому контракту. Текущий договор вратаря завершится летом 2025 года и клуб уже работает над предложением.

Ранее сообщалось, что Лунину предложат зарплату в размере 3 млн евро за сезон. Однако из-за травмы Куртуа и интереса клубов из АПЛ, им придется предложить больше. В Англии "Ньюкасл" и "Арсенал" готовы платить по 6 млн евро в год.

Лунин в текущем сезоне в 23 матчах пропустил 19 голов и еще 10 игр отыграл на "ноль".

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футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
украинские легионеры (футбол)

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