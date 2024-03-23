Руководство и главный тренер Реала сделали важный вывод о Лунине

Главный тренер маридского "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina

После второй тяжелой травмы бельгийского вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа за текущий сезон, новые шансы появились у украинца Андрея Лунина. Для голкипера готовят новый контракт.

Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

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⚪️🇺🇦 Real Madrid’s board and Ancelotti with his staff both believe Andriy Lunin has still huge potential as he could develop even more in the next years.



That’s why Real have prepared new deal proposal and will insist to extend his contract , as revealed. ⤵️ https://t.co/EaFjW2QcHs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2024

Анчелотти видит перспективы в Лунине

По информации источника, руководство клуба и главный тренер Карло Анчелотти совершенно иначе смотрят на Лунина после второй травмы Куртуа. В украинце сейчас видят огромный потенциал, который можно сильно развить в течение следующих 2-3 сезонов.

Поэтому "Реал" готовит улучшенное предложение Лунину по новому контракту. Текущий договор вратаря завершится летом 2025 года и клуб уже работает над предложением.

Ранее сообщалось, что Лунину предложат зарплату в размере 3 млн евро за сезон. Однако из-за травмы Куртуа и интереса клубов из АПЛ, им придется предложить больше. В Англии "Ньюкасл" и "Арсенал" готовы платить по 6 млн евро в год.

Лунин в текущем сезоне в 23 матчах пропустил 19 голов и еще 10 игр отыграл на "ноль".

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