Керівництво та головний тренер Реала зробили важливий висновок про Луніна
Після другої важкої травми бельгійського воротаря мадридського "Реала" Тібо Куртуа лише за цей сезон, нові шанси з'явилися в українця Андрія Луніна. Для голкіпера готують новий контракт.
Про це повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.
⚪️🇺🇦 Real Madrid's board and Ancelotti with his staff both believe Andriy Lunin still huge potential as he could develop even more in the next years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 березня 2024
Те, що реально має preparated новий діловий proposal і буде усвідомити, що він продовжує свою угоду, як поновлено. ⤵️ https://t.co/EaFjW2QcHs
Анчелотті бачить перспективи у Луніні
За інформацією джерела, керівництво клубу та головний тренер Карло Анчелотті зовсім інакше дивляться на Луніна після другої травми Куртуа. В українці наразі бачать величезний потенціал, який можна розвинути протягом наступних 2-3 сезонів.
Тому "Реал" готує покращену пропозицію Луніну за новим контрактом. Поточний договір воротаря завершиться влітку 2025 року і клуб вже працює над пропозицією.
Раніше повідомлялося, що Луніну запропонують зарплату у розмірі 3 млн євро за сезон. Однак через травму Куртуа та інтерес клубів з АПЛ їм доведеться запропонувати більше. В Англії "Ньюкасл" та "Арсенал" готові платити по 6 млн євро на рік.
Лунін цього сезону в 23 матчах пропустив 19 голів і ще 10 ігор відіграв на "нуль".
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