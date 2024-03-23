Керівництво та головний тренер Реала зробили важливий висновок про Луніна

Головний тренер маридського "Реалу" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina

Після другої важкої травми бельгійського воротаря мадридського "Реала" Тібо Куртуа лише за цей сезон, нові шанси з'явилися в українця Андрія Луніна. Для голкіпера готують новий контракт.

Про це повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

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⚪️🇺🇦 Real Madrid's board and Ancelotti with his staff both believe Andriy Lunin still huge potential as he could develop even more in the next years.



Те, що реально має preparated новий діловий proposal і буде усвідомити, що він продовжує свою угоду, як поновлено. ⤵️ https://t.co/EaFjW2QcHs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 березня 2024

Анчелотті бачить перспективи у Луніні

За інформацією джерела, керівництво клубу та головний тренер Карло Анчелотті зовсім інакше дивляться на Луніна після другої травми Куртуа. В українці наразі бачать величезний потенціал, який можна розвинути протягом наступних 2-3 сезонів.

Тому "Реал" готує покращену пропозицію Луніну за новим контрактом. Поточний договір воротаря завершиться влітку 2025 року і клуб вже працює над пропозицією.

Раніше повідомлялося, що Луніну запропонують зарплату у розмірі 3 млн євро за сезон. Однак через травму Куртуа та інтерес клубів з АПЛ їм доведеться запропонувати більше. В Англії "Ньюкасл" та "Арсенал" готові платити по 6 млн євро на рік.

Лунін цього сезону в 23 матчах пропустив 19 голів і ще 10 ігор відіграв на "нуль".

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