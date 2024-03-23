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Керівництво та головний тренер Реала зробили важливий висновок про Луніна

23 березня 2024 10:35
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Агабекян Карен
редактор
Керівництво та головний тренер Реала зробили важливий висновок про Луніна
Головний тренер маридського "Реалу" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina
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Агабекян Карен
редактор

Після другої важкої травми бельгійського воротаря мадридського "Реала" Тібо Куртуа лише за цей сезон, нові шанси з'явилися в українця Андрія Луніна. Для голкіпера готують новий контракт.

Про це повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

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За інформацією джерела, керівництво клубу та головний тренер Карло Анчелотті зовсім інакше дивляться на Луніна після другої травми Куртуа. В українці наразі бачать величезний потенціал, який можна розвинути протягом наступних 2-3 сезонів.

Тому "Реал" готує покращену пропозицію Луніну за новим контрактом. Поточний договір воротаря завершиться влітку 2025 року і клуб вже працює над пропозицією.

Раніше повідомлялося, що Луніну запропонують зарплату у розмірі 3 млн євро за сезон. Однак через травму Куртуа та інтерес клубів з АПЛ їм доведеться запропонувати більше. В Англії "Ньюкасл" та "Арсенал" готові платити по 6 млн євро на рік.

Лунін цього сезону в 23 матчах пропустив 19 голів і ще 10 ігор відіграв на "нуль".

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
українські легіонери (футбол)

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