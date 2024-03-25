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Лідер збірної Ісландії не зіграє з Україною — що відомо

25 березня 2024 13:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер збірної Ісландії не зіграє з Україною — що відомо
Футболісти збірної Ісландії перед матчем. Фото: instagram.com/arnor.sigurdsson/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Ісландії Оґе Харейде не зможе виставити оптимальний склад на кваліфікаційний матч відбору Євро-2024. Провідний футболіст "вікінгів" отримав травму.

Суперником збірної Ісландії стане національна команда України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Півзахисник англійського "Блекберна" та збірної Ісландії Арнор Сігурдссон не зможе вийти на поле в матчі проти національної команди України. Молодий 24-річний футболіст пропустить протистояння за право вийти на Євро-2024.

Арнор Сігурдссон
Арнор Сігурдсон отримав травму. Фото: instagram.com/arnor.sigurdsson/

Проблеми збірної Ісландії

У вівторок, 26 березня, о 21.45 за київським часом збірна України прийме в польському місті Вроцлав національну команду Ісландії. Переможець цієї пари отримає путівку на груповий етап Євро-2024, який відбудеться у Німеччині. Стадія протистояння складається з одного матчу.

На попередній стадії турніру Україна обіграла Боснію та Герцеговину (2:1), а Ісландія виявилася сильнішою за Ізраїль (4:1). Обидві команди здобули перемоги на виїзді.

Арнор Сігурдссон
Арнор Сігурдсон під час атаки. Фото: instagram.com/arnor.sigurdsson/

Арнор Сігурдсон отримав травму на 78-й хвилині поєдинку зі збірною Ізраїлю. Молодий футболіст не зміг продовжити поєдинок та був замінений. Він не зможе вийти на поле у ​​матчі проти збірної України.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Ісландія
Євро-2024

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