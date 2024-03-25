Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа arrow

Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа

25 березня 2024 07:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа
Футболіст "Наполі" Віктор Осімхен. Фото: "Наполі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Нігерійська зірка італійського "Наполі" Віктор Осімхен ухвалив рішення про своє майбутнє. Пов'язано воно з АПЛ.

Про плани зіркового гравця чемпіонату Італії повідомив журналіст Руді Галетті.

Читайте також:

Де продовжить кар'єру Осімхен

За інформацією джерела, Осімхен вирішив залишити "Наполі" в літнє трансферне вікно. На це рішення вплинуло бажання футболіста прогресувати.

Джерело зазначило, що Віктор планує влітку перейти до лондонського "Челсі". При цьому є й інші пропозиції.

Осімхен перейшов у "Наполі" у 2020 році. Цього сезону Віктор через травму зіграв лише у 24 матчах, у яких забив 13 м'ячів і зробив чотири асисти.

Чинний контракт нігерійця та "Наполі" завершиться лише 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 110 млн євро.

Минулого літа "Наполі" міг виручити за Осімхена більшу суму, оскільки гравець привів команду до чемпіонства. Цього ж сезону неаполітанці йдуть сьомими і сильно відстають від зони Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "Ліверпуль" здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку.

На турнірі у Маямі Калініна сенсаційно вибила другу ракетку світу Соболенко.

Помер відомий український тренер, який працював з окупантами після анексії Криму.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.

футбол
Футбол трансфери
Наполі
Челсі
Віктор Осімхен

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ