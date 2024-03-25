Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа

Футболіст "Наполі" Віктор Осімхен. Фото: "Наполі"

Нігерійська зірка італійського "Наполі" Віктор Осімхен ухвалив рішення про своє майбутнє. Пов'язано воно з АПЛ.

Про плани зіркового гравця чемпіонату Італії повідомив журналіст Руді Галетті.

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За інформацією джерела, Осімхен вирішив залишити "Наполі" в літнє трансферне вікно. На це рішення вплинуло бажання футболіста прогресувати.

Джерело зазначило, що Віктор планує влітку перейти до лондонського "Челсі". При цьому є й інші пропозиції.

Осімхен перейшов у "Наполі" у 2020 році. Цього сезону Віктор через травму зіграв лише у 24 матчах, у яких забив 13 м'ячів і зробив чотири асисти.

Чинний контракт нігерійця та "Наполі" завершиться лише 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 110 млн євро.

Минулого літа "Наполі" міг виручити за Осімхена більшу суму, оскільки гравець привів команду до чемпіонства. Цього ж сезону неаполітанці йдуть сьомими і сильно відстають від зони Ліги чемпіонів.

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