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Осимхен решил, где продолжит карьеру следующим летом

25 марта 2024 07:51
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Агабекян Карен
редактор
Осимхен решил, где продолжит карьеру следующим летом
Футболист "Наполи" Виктор Осимхен. Фото: "Наполи"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Нигерийская звезда итальянского "Наполи" Виктор Осимхен принял решение о своем будущем. Связано оно с АПЛ.

О планах звездного игрока чемпионата Италии сообщил журналист Руди Галетти.

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По информации источника, Осимхен принял решение покинуть "Наполи" в летнее трансферное окно. На это решение повлияло желание футболиста прогрессировать.

Источник отметил, что Виктор планирует летом перейти в лондонский "Челси". При этом есть и другие предложения.

Осимхен перешел в "Наполи" в 2020 году. В текущем сезоне Виктор из-за травмы сыграл лишь в 24 матчах, в которых забил 13 мячей и сделал четыре ассиста.

Действующий контракт нигерийца и "Наполи" завершится лишь 30 июня 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 110 млн евро.

Прошлым летом "Наполи" мог выручить за Осимхена более впечатляющую сумму, поскольку игрок привел команду к чемпионству. В текущем сезоне неаполитанцы идут седьмыми и сильно отстают от зоны Лиги чемпионов.

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Виктор Осимхен

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