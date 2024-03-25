Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мілан куплять шейхи із Саудівської Аравії — що відомо про продаж клубу arrow

Мілан куплять шейхи із Саудівської Аравії — що відомо про продаж клубу

25 березня 2024 10:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілан куплять шейхи із Саудівської Аравії — що відомо про продаж клубу
Футболісти "Мілану" святкують гол. Фото: "Мілан"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний італійський "Мілан" невдовзі може змінити власників. Потенційні покупці платоспроможніші за нинішніх.

Про можливу зміну власників "Мілана" повідомив журналіст Руді Галетті.

Читайте також:
Адріано Галліані та Златан Ібрагімович
Колишній та нинішній функціонери "Мілана" Адріано Галліані та Златан Ібрагімович. Фото: "Мілан"

Кому цікавий "Мілан"

"Мілан" в останні сезони повернувся на хороший рівень, але цього поки ще мало для боротьби з "Інтером" за чемпіонство та хороших виступів у Лізі чемпіонів. Насамперед команді не вистачає фінансових ресурсів, щоб здійснити необхідні трансфери. По-друге, нинішні гравці показують свій максимум.

За інформацією джерела, заволодіти "Міланом" хоче інвестиційний фонд із Саудівської Аравії. Зараз готуються пропозиції щодо купівлі команди.

Інвестори із Саудівської Аравії планують завершити угоду про купівлю "Мілану" до червня поточного року, щоб краще організувати літню трансферну кампанію.

Наразі клуб належить американській інвестиційній компанії RedBird Capital Partners.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

 "Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".

Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа.

футбол
Саудівська Аравія
Мілан
Серія А

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ