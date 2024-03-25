Мілан куплять шейхи із Саудівської Аравії — що відомо про продаж клубу

Футболісти "Мілану" святкують гол. Фото: "Мілан"

Легендарний італійський "Мілан" невдовзі може змінити власників. Потенційні покупці платоспроможніші за нинішніх.

Про можливу зміну власників "Мілана" повідомив журналіст Руді Галетті.

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Кому цікавий "Мілан"

"Мілан" в останні сезони повернувся на хороший рівень, але цього поки ще мало для боротьби з "Інтером" за чемпіонство та хороших виступів у Лізі чемпіонів. Насамперед команді не вистачає фінансових ресурсів, щоб здійснити необхідні трансфери. По-друге, нинішні гравці показують свій максимум.

За інформацією джерела, заволодіти "Міланом" хоче інвестиційний фонд із Саудівської Аравії. Зараз готуються пропозиції щодо купівлі команди.

Інвестори із Саудівської Аравії планують завершити угоду про купівлю "Мілану" до червня поточного року, щоб краще організувати літню трансферну кампанію.

Наразі клуб належить американській інвестиційній компанії RedBird Capital Partners.

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