Ібрагімович розповів, навіщо повернувся до Мілана

Златан Ібрагімович на матчі "Мілана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Колишній форвард збірної Швеції та італійського "Мілана" Златан Ібрагімович підписав новий контракт із "россонері". Однак тепер відомий спортсмен виконує інші обов'язки у клубі.

Ібрагімович розповів про бесіду з керівництвом "Мілана", повідомляє Pianetamilan.

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Златан Ібрагімович завершив кар'єру влітку 2023 року. Саме "Мілан" став останнім клубом у його кар'єрі. Незадовго до того, як "повісити бутси на цвях", швед допоміг "россонері" виграти Скудетто.

Окрім "Мілана", Ібрагімович виступав за відомі клуби з Італії, Франції, Англії, Іспанії, Нідерландів та навіть США. Проте саме "россонері" першими запросили колишнього футболіста на адміністративну посаду.

Златан Ібрагімович спостерігає за грою "Мілана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Повернення Ібрагімовича

Ініціатором повернення шведа до "Мілана" став власник клубу Джеррі Кардінале. Ібрагімович розповів, що під час кар'єри футболіста нечасто спілкувався із бізнесменом. Проте кілька місяців тому Кардінале зателефонував Златанові та запросив його на ділову зустріч.

"Ми дуже добре поспілкувалися, обговорили багато цікавих тем. Він сказав, що йому подобається мій стиль життя та поведінки. Я отримав пропозицію, від якої не зміг відмовитися", — пояснив Златан Ібрагімович.

Уболівальники "Мілану" тепло зустріли 42-річного шведа. Ібрагімович став операційним партнером та старшим радником власника клубу.

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