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Ибрагимович рассказал, зачем вернулся в Милан

1 марта 2024 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ибрагимович рассказал, зачем вернулся в Милан
Златан Ибрагимович на матче "Милана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Швеции и итальянского "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "россонери". Однако теперь известный спортсмен выполняет другие обязанности в клубе.

Ибрагимович рассказал о беседе с руководством "Милана", сообщает Pianetamilan

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Златан Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Именно "Милан" стал последним клубом в его карьере. Незадолго до того, как "повесить бутсы на гвоздь", швед помог "россонери" выиграть Скудетто. 

Помимо "Милана", Ибрагимович выступал за известные клубы из Италии, Франции, Англии, Испании, Нидерландов и даже США. Однако именно "россонери" первыми пригласили бывшего футболиста на административную должность. 

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович наблюдает за игрой "Милана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Возвращение Ибрагимовича 

Инициатором возвращения шведа в "Милан" стал владелец клуба Джерри Кардинале. Ибрагимович рассказал, что во время карьеры футболиста нечасто общался с бизнесменом. Однако несколько месяцев назад Кардинале позвонил Златану и пригласил его на деловую встречу. 

"Мы очень хорошо пообщались, обсудили много интересных тем. Он сказал, что ему нравится мой стиль жизни и поведения. Я получил предложение, от которого не смог отказаться", — объяснил Златан Ибрагимович. 

Болельщики "Милана" тепло встретили 42-летнего шведа. Ибрагимович стал операционным партнером и старшим советником владельца клуба. 

Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер. 

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Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

спорт
футбол
Златан Ибрагимович
Милан
Серия А

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