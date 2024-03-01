Ибрагимович рассказал, зачем вернулся в Милан

Златан Ибрагимович на матче "Милана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Бывший форвард сборной Швеции и итальянского "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "россонери". Однако теперь известный спортсмен выполняет другие обязанности в клубе.

Ибрагимович рассказал о беседе с руководством "Милана", сообщает Pianetamilan.

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Златан Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Именно "Милан" стал последним клубом в его карьере. Незадолго до того, как "повесить бутсы на гвоздь", швед помог "россонери" выиграть Скудетто.

Помимо "Милана", Ибрагимович выступал за известные клубы из Италии, Франции, Англии, Испании, Нидерландов и даже США. Однако именно "россонери" первыми пригласили бывшего футболиста на административную должность.

Златан Ибрагимович наблюдает за игрой "Милана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Возвращение Ибрагимовича

Инициатором возвращения шведа в "Милан" стал владелец клуба Джерри Кардинале. Ибрагимович рассказал, что во время карьеры футболиста нечасто общался с бизнесменом. Однако несколько месяцев назад Кардинале позвонил Златану и пригласил его на деловую встречу.

"Мы очень хорошо пообщались, обсудили много интересных тем. Он сказал, что ему нравится мой стиль жизни и поведения. Я получил предложение, от которого не смог отказаться", — объяснил Златан Ибрагимович.

Болельщики "Милана" тепло встретили 42-летнего шведа. Ибрагимович стал операционным партнером и старшим советником владельца клуба.

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