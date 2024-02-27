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Бавария готовит 100 млн евро на трансфер звезды Милана

27 февраля 2024 13:53
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Агабекян Карен
редактор
Бавария готовит 100 млн евро на трансфер звезды Милана
Тео Эрнандес празднует гол. Фото: "Милан"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мюнхенская "Бавария" осталась разочарована решением своего звездного правого защитника Альфонсо Дэвиса перейти в мадридский "Реал". Поэтому в клубе занялись поиском замены.

Нашли замену в итальянском "Милане", сообщил портал Milan news.

Кого захотела "Бавария"

Клуб из Мюнхена нацелился на звездного защитника "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандеса. Для этого трансфера руководство "Баварии" сейчас собирает 100 млн евро.

В "Милане" не хотели бы терять свою главную звезду, но сумма в размере 100 млн евро может тих переубедить.

Также источник отметил, что из-за интереса "Баварии" "Милан" ведет переговоры с Эрнандесом о продлении контракта, поскольку действующий договор рассчитан до середины лета 2026 года. Клуб хочет сделать это, чтобы во время общения с потенциальным покупателем просить еще больше денег.

Трансфер Эрнандеса за 100 млн евро станет рекордным для защитников. Нынешний рекорд принадлежит "Манчестер Сити", которое в прошлом межсезонье заплатило за хорвата Йошко Гвардиола 90 млн евро.

В текущем сезоне Эрнандес в 33 матчаз забил четыре гола и сделал девять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего игрока в 55 млн евро.

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Милан
Футбол трансферы
Бавария
Тео Эрнандес

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