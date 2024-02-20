Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Барселона хочет перехватить у Реала звезду Баварии arrow

Барселона хочет перехватить у Реала звезду Баварии

20 февраля 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона хочет перехватить у Реала звезду Баварии
Альфонсо Дейвис в матче за "Баварию". Фото: instagram.com/alphonsodavies/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" неожиданно включалась в борьбу за левого защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дейвиса. Канадец является главной трансферной целью мадридского "Реала". 

"Барселона" хочет предложить игроку более выгодный контракт, сообщает Mundo Deportivo

Левый вингер "Баварии" Альфонсо Дейвис готовится к переезду в Испанию. Футболист уже сообщил руководству "Баварии" о желании сменить клуб. Неделю назад переговоры по трансферу игрока начал мадридский "Реал". 

"Барселона" вмешалась в переговоры 

Однако у "королевского клуба" появился серьезный оппонент в борьбе за 23-летнего футболиста. Спортивный директор "Барселоны" Деку провел ряд встреч в Германии. Он уже побеседовал с представителями Альфонсо Дейвиса, а также с руководством "Баварии". 

Альфонсо Дэвис
Альфонсо Дейвис на баскетбольном матче. Фото: instagram.com/alphonsodavies/ 

Испанские журналисты утверждают, что у "Барселоны" нет средств на трансфер Альфонсо Дейвиса. Согласно утверждению представителей прессы, "Барселона" просто "подыгрывает" мюнхенской "Баварии". Благодаря новости о заинтересованности каталонцев в услугах Дейвиса немцы смогут запросить у "Реала" более выгодное предложение за игрока. В качестве ответной услуги "Барселоны" получит Йозуа Киммиха, который хочет уйти из "Баварии" и переехать на "Камп Ноу". 

В сезоне 2023/2024 Альфонсо Дейвис сыграл за "Баварию" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 70 млн евро. 

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

"Челси" решил продать Мудрика.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

Месси назвал своего преемника в "Барселоне".

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Барселона
Бавария

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме