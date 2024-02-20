Барселона хочет перехватить у Реала звезду Баварии

Альфонсо Дейвис в матче за "Баварию". Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Каталонская "Барселона" неожиданно включалась в борьбу за левого защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дейвиса. Канадец является главной трансферной целью мадридского "Реала".

"Барселона" хочет предложить игроку более выгодный контракт, сообщает Mundo Deportivo.

Левый вингер "Баварии" Альфонсо Дейвис готовится к переезду в Испанию. Футболист уже сообщил руководству "Баварии" о желании сменить клуб. Неделю назад переговоры по трансферу игрока начал мадридский "Реал".

"Барселона" вмешалась в переговоры

Однако у "королевского клуба" появился серьезный оппонент в борьбе за 23-летнего футболиста. Спортивный директор "Барселоны" Деку провел ряд встреч в Германии. Он уже побеседовал с представителями Альфонсо Дейвиса, а также с руководством "Баварии".

Альфонсо Дейвис на баскетбольном матче. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Испанские журналисты утверждают, что у "Барселоны" нет средств на трансфер Альфонсо Дейвиса. Согласно утверждению представителей прессы, "Барселона" просто "подыгрывает" мюнхенской "Баварии". Благодаря новости о заинтересованности каталонцев в услугах Дейвиса немцы смогут запросить у "Реала" более выгодное предложение за игрока. В качестве ответной услуги "Барселоны" получит Йозуа Киммиха, который хочет уйти из "Баварии" и переехать на "Камп Ноу".

В сезоне 2023/2024 Альфонсо Дейвис сыграл за "Баварию" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 70 млн евро.

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