Барселона хоче перехопити у Реала зірку Баварії

Альфонсо Дейвіс у матчі за "Баварію". Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Каталонська "Барселона" несподівано включалася у боротьбу за лівого захисника мюнхенської "Баварії" Альфонсо Дейвіса. Канадець є головною трансферною метою мадридського "Реала".

"Барселона" хоче запропонувати гравцеві більш вигідний контракт, повідомляє Mundo Deportivo.

Лівий вінгер "Баварії" Альфонсо Дейвіс готується до переїзду до Іспанії. Футболіст уже повідомив керівництво "Баварії" про бажання змінити клуб. Тиждень тому переговори щодо трансферу гравця розпочав мадридський "Реал".

"Барселона" втрутилася у переговори

Однак у "королівського клубу" з'явився серйозний опонент у боротьбі за 23-річного футболіста. Спортивний директор "Барселони" Деку провів низку зустрічей у Німеччині. Він уже поговорив із представниками Альфонсо Дейвіса, а також з керівництвом "Баварії".

Альфонсо Дейвіс на баскетбольному матчі. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Іспанські журналісти стверджують, що "Барселона" не має коштів на трансфер Альфонсо Дейвіса. Згідно з твердженням представників преси, "Барселона" просто "підігрує" мюнхенській "Баварії". Завдяки новині про зацікавленість каталонців у послугах Дейвіса німці зможуть запросити у "Реала" вигіднішу пропозицію за гравця. Як послугу у відповідь "Барселони" отримає Йозуа Кімміха, який хоче піти з "Баварії" і переїхати на "Камп Ноу".

У сезоні 2023/2024 Альфонсо Дейвіс зіграв за "Баварію" 27 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив три результативні передачі. Його орієнтовна трансферна вартість складає 70 млн євро.

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